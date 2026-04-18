Cientos de israelíes se manifiestan contra el Gobierno y su gestión de la guerra

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Jerusalén, 18 abr (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este sábado en distintas ciudades de Israel para protestar contra el Gobierno y exigir responsabilidades por la gestión de la guerra.

Según informó la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, cientos de manifestantes se concentraron en la ciudad de Haifa (norte), para protestar contra el Gobierno y su gestión de la guerra contra Irán y el Líbano, mientras que otros grupos se reunieron en Karkur (centro) y Jerusalén con consignas similares.

En Tel Aviv, cientos de asistentes se congregaron en la plaza Habima en una ceremonia conmemorativa organizada por la oenegé Consejo de Octubre, integrado por familiares de víctimas del ataque liderado por Hamás que reclaman la creación de una comisión estatal de investigación sobre los errores de seguridad que precedieron a la masacre del 7 de octubre de 2023.

El acto, según informaron activistas de esta organización, incluyó discursos de familiares de algunos de los israelíes secuestrados ese día y posteriormente fallecidos en cautiverio en la Franja de Gaza, y se celebró en vísperas del Día de Conmemoración oficial de Israel para soldados caídos y víctimas del terrorismo, que comienza la noche del lunes.

La ceremonia, titulada ‘Yishkach’ (Olvida), en contraposición al tradicional ‘Yizkor’ (Recuerda), mostró en uno de los lados de la plaza los nombres de decenas de personas muertas desde el ataque del 7 de octubre, junto a velas dispuestas con la cifra 7.10, en alusión a la fecha.

Asimismo, numerosos carteles criticaban al primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha rechazado establecer una comisión estatal de investigación (la máxima instancia investigadora del país) alegando que estaría sesgada en su contra por estar encabezada por el poder judicial, en medio de la polémica por su juicio por corrupción.

Las protestas de este fin de semana son las primeras que se celebran desde la entrada en vigor del alto el fuego con el Líbano, que ha llevado al Ejército israelí a levantar las restricciones a las concentraciones públicas.

Los organizadores han llamado además a participar en nuevas concentraciones previstas para el domingo por la mañana frente a las residencias del primer ministro y del presidente de la Knéset (Parlamento israelí), Amir Ohana. EFE

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