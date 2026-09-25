Cientos de manifestantes piden la vuelta de la nobel de la paz a Venezuela

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Al grito de «María Corina vente, te estamos esperando», cientos de manifestantes pidieron el jueves en Caracas el retorno a Venezuela de la líder opositora y Nobel de la paz en el exilio.

El regreso a Venezuela de María Corina Machado desde su exilio en Panamá fue impedido nuevamente el martes, según confirmaron a la AFP fuentes de su partido político, Vente Venezuela, sin identificar a los responsables.

El intento más reciente de regresar a Venezuela ocurrió el mismo día en que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, se reunió con presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Douglas Mata, comerciante de 65 años, cuestionó que Machado no haya logrado retornar al país.

«No es posible que mientras Delcy Rodríguez anda paseando en el mundo, no dejen entrar a María Corina Machado acá a Venezuela», dijo. «No es posible que reciban a Delcy Rodríguez como una reina en los Estados Unidos y no dejan entrar a María Corina aquí a su propio país», agregó.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas señalan que existe un veto de Washington al regreso de Machado, pues Trump ha expresado repetidamente su satisfacción con el trabajo de Rodríguez como presidenta interina.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

«Venezuela la espera, no solo Caracas, Venezuela», dijo a la AFP Josefina Guerra, de la coalición sindical nacional.

Durante la marcha mostraron pancartas y una enorme bandera de Venezuela. «María Corina Vente, tu gente está lista», «Venezuela te espera pronto», se leía en algunos afiches.

Es «una premio Nobel de la Paz, una líder, una mujer guerrera valiente que siempre le ha apostado por la libertad de Venezuela», declaró por su parte Silvia Nieto, militante del partido de Machado.

Los manifestantes exigieron además la convocatoria de nuevas elecciones tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero.

Férrea crítica del chavismo, Machado encabezó la campaña opositora en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 tras las cuales Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo lo que desató protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

Tras ser inhabilitada políticamente respaldó la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

Esta semana en Venezuela se celebra una segunda ronda de negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino con miras a una transición política. Machado no participa, pero dijo que no impediría los diálogos.

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