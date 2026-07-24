Cientos de personas escapan en barco de un incendio en el suroeste de Francia

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Cientos de personas huyeron en barcos este viernes de la turística península de Cap-Ferret en el oeste de Francia, después de que las autoridades ordenaran su evacuación ante el rápido avance de un incendio forestal.

Los botes ya han trasladado hasta el muelle de la vecina localidad de Arcachon a más de 400 personas desde ese cabo, que alberga costosas propiedades y se extiende a lo largo de la costa atlántica de Francia al oeste de la ciudad de Burdeos, informaron las autoridades municipales a la AFP.

El municipio puso en marcha servicios de transporte marítimo en cuatro puertos y llamó a todos los residentes a evacuar la zona.

Cap-Ferret se ve amenazada por un incendio de origen probablemente accidental que desde el miércoles devora un bosque al norte de la bahía de Arcachon, en el departamento de Gironda, y ya ha arrasado «más de 10.000 hectáreas», indicó a AFP el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

«En el momento en que les hablo, de forma progresiva, hay 40.000 personas que han sido evacuadas o que están en proceso de ser evacuadas actualmente», agregó Nuñez, precisando que 50 viviendas se vieron arrasadas.

Un fotógrafo de la AFP vio a varios cientos de personas desembarcar con su equipaje, sobre todo a bordo de los transbordadores que habitualmente conectan Cap-Ferret con Arcachon.

Las personas evacuadas fueron acogidas en el centro de convenciones de Arcachon, añadió el municipio.

Para facilitar su salida, la prefectura marítima del Atlántico suspendió el viernes por la mañana la prohibición temporal de navegación en una amplia zona al oeste de la cuenca.

También se restringió el tránsito de embarcaciones a motor.

lcr/arm-tjc/pb