Cinco soldados mueren en un ataque en el conflictivo sur de Tailandia

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Cinco soldados tailandeses murieron en un ataque a un puesto de control en el sur del país, zona afectada por la insurgencia, informó el ejército, en uno de los incidentes más mortíferos de este tipo en años.

Autoridades locales añadieron que seis civiles resultaron heridos en la ofensiva lanzada el miércoles por la noche en la provincia de Narathiwat, una de las tres regiones tailandesas de mayoría musulmana sumidas en una insurrección separatista que dura ya décadas.

Desde 2004, un conflicto de baja intensidad persiste en las provincias meridionales de Tailandia y ha causado la muerte de más de 7.000 personas, mientras los rebeldes luchan por una mayor autonomía.

Miembros del Regimiento 45 de la Fuerza de Tarea Ranger «perdieron la vida cuando los asaltantes abrieron fuego y lanzaron bombas en el puesto de control de Bukeh Sami (…) mientras estaban de servicio protegiendo a los residentes locales», indicó el ejército en un comunicado emitido a última hora del miércoles.

«Su servicio y sacrificio serán recordados y honrados con el más alto respeto», añadió.

El departamento de Relaciones Públicas de la provincia de Narathiwat informó que seis civiles resultaron lesionados, y agregó que ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad hasta el momento ni se han realizado detenciones.

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