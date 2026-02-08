Claves del conflicto del Sáhara Occidental hasta las actuales reuniones de Madrid

Rabat, 8 feb (EFE).- La reunión prevista este domingo en Madrid sobre la cuestión del Sáhara, revelada por el diario digital español «El Confidencial» y no confirmada oficialmente, llega en un momento de intensa actividad diplomática y después de las entrevistas, en vísperas de este encuentro, del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, con sus homólogos de Argelia y Mauritania, actores clave en la región.

Estas son las claves del conflicto y de su contexto actual:

El proceso de descolonización

Marruecos fue quien inscribió el Sáhara Occidental en la Cuarta Comisión de la ONU en 1963 como un caso de descolonización destinado a recuperarlo de España. Sin embargo, antes de que se resolviera la situación, organizó en 1975 la Marcha Verde -como se conoce la movilización de cientos de miles marroquíes para avanzar sobre el Sáhara-, coincidiendo con la retirada española.

El Frente Polisario -fundado en 1973 como movimiento de liberación saharaui- rechazó aquella iniciativa al considerarla una nueva forma de ocupación, levantó las armas y defendió el proceso de autodeterminación que la propia Rabat había impulsado inicialmente.

Un conflicto de medio siglo

La disputa persiste desde 1975, pocos días después de la ‘Marcha Verde’ cuando España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid con Marruecos y Mauritania, que condujeron a su retirada del territorio sin celebrar el referéndum de autodeterminación respaldado por la ONU.

El papel del Frente Polisario

Apoyado por Argelia, el grupo saharaui, reconocido como el represente legitimo del pueblo del Sáhara, proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y mantiene su reivindicación de independencia frente a la posición marroquí.

Relevancia regional

Argel defiende el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y respalda al Polisario. Las tensiones con Marruecos se mantienen desde que Argelia rompiera relaciones diplomáticas con Rabat en 2021.

Mauritania, que se retiró del conflicto en 1979, mantiene una posición prudente ante la disputa pero figura como parte de los equilibrios geoestratégicos en el Magreb y el Sahel, pero siempre citada por las resoluciones de la ONU como ayudante para hallar una solución.

Estancamiento de la ONU

La misión de la ONU (MINURSO), creada tras el alto el fuego de 1991, no ha logrado organizar el referéndum, bloqueado por desacuerdos sobre el censo y el estatus del territorio, entre la soberanía marroquí y la independencia.

Rondas de negociación

En el marco del proceso de la ONU se celebraron varias rondas de negociación sin resultados concluyentes. Entre 2007 y 2019 tuvieron lugar reuniones en Manhasset (EE.UU.), Durnstein (Austria) y Ginebra (Suiza), auspiciados por enviados de Naciones Unidas, pero sin resultados decisivos. Desde 2021, el proceso está a cargo de Staffan de Mistura.

El plan de autonomía marroquí

Presentado en 2007, propone que el Sáhara Occidental goce de autogobierno dentro de la soberanía marroquí. En la última década, Rabat ha conseguido un respaldo creciente a su propuesta, especialmente tras el reconocimiento de EE.UU. de la marroquinidad de este territorio en 2020, que supuso un punto de inflexión en la historia del conflicto, y el apoyo español y francés.

La nueva resolución de la ONU

En 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2797, que por primera vez alude a la propuesta marroquí de autonomía como una posible base para la solución política del conflicto, y que consiguió el apoyo de potencias y bloques internacionales, incluida la Unión Europea (EU).

Diplomacia española

España respalda la propuesta de autonomía marroquí como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, aunque insiste en que sigue bajo el marco de la ONU. Las consultas de este sábado de Albares con Argel y Nuakchot evidencian su intención de mantener un consenso regional.

Implicación estadounidense

La Administración estadounidense, que supuestamente está acogiendo la cita de este domingo en la sede de su embajada en Madrid, está prestando una especial atención a la solución del conflicto del Sáhara mediante los esfuerzos del asesor principal del presidente, Donald Trump, para África, Asuntos Árabes y Oriente Medio, Massad Boulos, quién visitó Argel a finales del mes pasado para tratar este asunto. EFE

