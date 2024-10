Cocinar y legos, ayudas de la medallista olímpica Ruiz para triunfar en tiro con arco

Rodrigo Corona

México, 29 sep (EFE).- La medallista olímpica Angela Ruiz pasa sus días fuera de los campos de tiro con arco ocupada en la cocina, donde disfruta de preparar alimentos para su familia, y armando legos, dos herramientas que la ayudan para fortalecer su concentración, clave para triunfar en su deporte.

«Cocinar y armar legos me ha ayudado a tener mejor fortaleza mental, a distraer mi mente en una competencia cuando las cosas no van bien y ganar paciencia. En la cocina puedo pasar horas viendo el horno, sin cansarme. Es el mismo trabajo mental en una competencia de tiro con arco», explicó a EFE la mexicana, ganadora del bronce en la prueba femenina por equipos en París 2024.

Ruiz no se describe como un atleta las 24 horas. Se define como una persona que se entrega en entrenamientos y competencias, pero una vez fuera ocupa su tiempo en la cocina, guisando postres o cenas para fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

También gusta de montar figuras de lego, actividad en la que no tiene una favorita, solo evita las de la saga cinematográfica de ‘Star Wars’, de la que no es fan.

«No me gustaría que solo me conozcan por mi carrera como atleta, soy más que eso, un ser humano con problemas como todos. No somos máquinas para estar enfocados en el deporte al 100 por ciento», añadió la oriunda de Saltillo, ciudad del norte de México.

Angela se acercó al tiro con arco a los nueve años, tras practicar en su primeros años de vida gimnasia, y lo hizo por sus hermanos, que ya eran arqueros. Se enamoró de este deporte desde el primer día.

En su primer Mundial juvenil, en 2021, se dio cuenta de que podría dedicarse al tiro con arco de alto rendimiento, y desde entonces su carrera fue en ascenso hasta llegar a París, Juegos en los que México llevó equipo completo en la disciplina, algo que no lograba desde Londres 2012.

«El tiro con arco requiere de mucha paciencia, disciplina y constancia porque mientras más tiras flechas, más mejoras y aumenta la dificultad. Mi sueño es algún día hacer una puntuación perfecta», apunta.

En París 2024, Ruiz debutó con 18 años en unos Juegos Olímpicos y ganó una medalla de bronce con el equipo de mujeres de tiro con arco, que integró junto a Ana Paula Vázquez, de 23 años, y quien estaba en sus segundos Juegos, y Valencia, una de las mejores arqueras mexicanas de los últimos años, quien en Tokio 2020 obtuvo su primera presea olímpica, un bronce en equipos mixtos.

Valencia, quien ha asistido a los últimos cuatro Juegos, es una de las maestras de Ruiz y la que la cobija en el inicio de su carrera.

«De Ale he aprendido mucho cómo maneja los nervios al momento de tirar, todo el proceso que hace antes de tirar, que busca puntos de anclaje antes de cada disparo y eso la hace más constante», sentenció Ruiz.EFE

