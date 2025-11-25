Colombia encabeza, con 27 oros, el medallero de los XX Juegos Bolivarianos

4 minutos

Lima, 24 nov (EFE).- Colombia, con 27 preseas de oro, dos más que Venezuela, encabeza el medallero de los XX Juegos Bolivarianos que se disputan desde este domingo en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima.

La delegación colombiana, que apunta a repetir los títulos conseguidos en 2013 en Trujillo (Perú), en 2017 en Santa Marta (Colombia) y en 2022 en Valledupar (Colombia), suma al término de la segunda jornada de la competencia un total de 67 medallas, ya que también tiene 27 platas y 13 bronces.

Venezuela, por su parte, llegó a 61 medallas, con 25 de oro, 20 de plata y 16 de bronce.

La tercera posición es ocupada por Ecuador, con 7 de oro y un total de 29, seguido por Chile, que también tiene 7 medallas doradas y un total de 22, y Perú, también con 7 de oro y un total de 37.

Durante la segunda jornada se disputaron competencias de badminton, BMX estilo libre, e-sports, esgrima, hockey, levantamiento de pesas, lucha, natación, sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo y vela.

Entre los resultados más destacados, estuvo el triunfo del esgrimista colombiano Jhon Rodríguez, quien se llevó el oro en espada tras derrotar al venezolano Francisco Limardo, mientras que en el tercer escalón del podio quedaron el venezolano Jesús Antonio Limardo, hermano menor de Francisco, y el panameño Arturo Dorati.

En otro resultado de la esgrima, la chilena Antonia Inostroza confirmó su favoritismo y se quedó con el oro, al vencer a la venezolana Anabella Acurero, mientras que el bronce fue para la venezolana Isis Giménez y la chilena Lisa Montecinos.

En la lucha, las ecuatorianas Lucía Yépez, medalla olímpica de plata en París 2024, y Génesis Reasco, vigente campeona mundial, ganaron sendas medallas de oro en las categorías de hasta 53 y 76 kilos, respectivamente.

Yépez venció en la final de los -53 kilos a la venezolana Alexa Álvarez, que se quedó con la medalla de plata, mientras que la medalla de bronce fue para la panameña Yusneiry Agrazal, que derrotó a la boliviana Ana Gonzáles.

Por su parte, Reasco derrotó en un torneo de todos contra todos a cuatro rivales, con lo que se quedó con el oro por delante de la venezolana María José Acosta y la colombiana Tatiana Rentería, que se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

En otras categorías de la lucha libre femenina, la venezolana Nathaly Grimán se quedó con el oro en los -69 kilos.

La jornada también permitió ver el triunfo del tirador olímpico peruano Nicolás Pacheco, que ganó la medalla de oro en la disciplina de skeet individual, su especialidad, mientras que se quedó con la plata en la modalidad de equipo.

El tiro también permitió ver la victoria, por equipos, de los tiradores de Guatemala, que lograron subirse al escalón más alto del podio, mientras que la colombiana Juana Rueda ganó el oro en pistola de aire a distancia de 10 metros, y el chileno Daniel Vidal hizo lo propio en los 10 metros con rifle de aire.

La segunda jornada de la competencia fue cerrada con la competencia de levantamiento de pesas, en la que los venezolanos Keydomar Vallenilla y Julio Mayora, así como el colombiano Yeison López, cumplieron con su papel de favoritos y se colgaron los oros.

La vigésima edición de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, se celebrarán hasta el próximo 7 de diciembre con la participación de unos 4.000 deportistas y 1.600 oficiales de 17 países de América para competir en 65 disciplinas de 44 deportes, incluidos los ‘e-sports’.

-Medallero de los XX Juegos Bolivarianos:

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 27 27 13 67

.2. Venezuela 25 20 16 61

.3. Ecuador 7 12 10 29

.4. Chile 7 9 6 22

.5. Perú 7 8 22 37

.6. Guatemala 7 3 5 15

.7. Rep. Dominicana 1 2 3 6

.8. El Salvador 1 2 3 6

.9. Uruguay 1 0 0 1

10. Panamá 0 0 4 4

10. Paraguay 0 0 4 4 . EFE

dub/laa