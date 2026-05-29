Colombia entra en la guerra de drones contra las guerrillas

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Un dron militar adaptado con un lanzagranadas rompe el silencio de los Andes. Suspendido en el aire, fija un objetivo y deja caer una carga con TNT que retruena en la montaña. Así entra Colombia en la guerra de drones para enfrentar a las guerrillas.

El piloto activa a control remoto un sistema que permite la caída perpendicular del proyectil. ¡Bum!, suena cuando toca el suelo y levanta una nube de polvo y piedras.

Capaz de destruirlo todo en un radio de 15 metros, esta es la nueva tecnología disponible para las fuerzas armadas en un país desangrado por más de seis décadas de conflicto.

Desde hace meses, las guerrillas financiadas por la cocaína y la minería ilegal muestran músculo al presidente izquierdista Gustavo Petro con ataques de drones cargados de explosivos y adaptados artesanalmente pero letales.

Ahora las fuerzas armadas responderán con drones capaces de lanzar tres granadas de calibre 60 desde alturas de hasta 1.000 metros.

La AFP observó en exclusiva una demostración en Sogamoso, un municipio a unos 210 kilómetros de Bogotá donde está ubicada una de las plantas de la Industria Militar (Indumil), la empresa encargada de fabricar armamento y explosivos para las fuerzas del orden.

Una a una en una operación minuciosa, 16 granadas cayeron en un campo de pruebas.

Estos «nos pone en un par a par, en igualdad de condiciones» contra los grupos ilegales, dice Andrés Julián Salamanca, un ingeniero electrónico de 37 años que participó en la creación del sistema.

La nueva tecnología da sus primeros pasos a días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo y en medio de la peor ola de violencia en la última década.

– Nuevo paradigma –

Colombia será uno los pocos países de América Latina que usan drones artillados para enfrentar el crimen.

Estos dispositivos cambiaron el paradigma para el ejército colombiano, que ha enfrentado durante décadas a guerrillas como las FARC, antes de su desarme con el acuerdo de paz en 2016.

El Estado les ha respondido especialmente con bombardeos desde poderosos aviones militares en una lucha respaldada por Estados Unidos.

Inspirados en la guerra entre Ucrania y Rusia, los vuelos no tripulados son ahora una de las principales herramientas de los grupos ilegales para cometer ataques contra civiles y uniformados en regiones de difícil topografía.

Los drones, adquiridos generalmente en internet, se dirigen contra escuelas, poblados indígenas y bases militares. El zumbido de un dron en el aire es sinónimo de terror en zonas alejadas.

En 2025, al menos 8.000 ataques de este tipo causaron 20 muertos y casi 300 heridos, según el ministro de Defensa.

Son en buena parte causantes del repute de la violencia en un país que votará el domingo para elegir al sucesor del primer gobierno izquierdista en la historia de Colombia.

Las encuestas prevén una segunda vuelta en junio entre el senador Iván Cepeda, aliado de Petro y negociador de paz con los grupos armados, y el derechista Abelardo de la Espriella, un abogado millonario que promete mano dura.

«Los drones son una parte esencial de la guerra hoy en día, cada vez son más baratos, son mas letales», dice Willy Gaitán, gerente de la planta de Indumil en Sogamoso, donde las granadas son fabricadas a partir de moldes de cera.

La compañía empezó con el diseño de los lanzagrandas en octubre de 2023 tras un pedido del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por orden de Petro, el país también puso en marcha un proyecto de más de 1.600 millones de dolares para adquirir un sistema antidrones.

– «Entre el gato y el ratón» –

La industria militar colombiana celebra estos desarrollos como un salto tecnológico en la guerra contra las organizaciones armadas.

Petro promueve la fabricación de armamento en Colombia luego de suspender en 2024 las alianzas con Israel, uno de sus principales socios militares.

Indumil apunta ahora a ampliar la cantidad de granadas que puede cargar un dron y aumentar el calibre de los proyectiles para incrementar su poder destructivo.

«Es una guerra entre el gato y el ratón, a medida que las milicias ganan capacidades, el Estado está buscando cómo mitigarlas», dice Salamanca.

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