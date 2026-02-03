Colombia extradita narcotraficante a EE.UU. horas antes de la reunión de Petro con Trump

(Actualiza con detalles de la operación y declaraciones de autoridades y corrige fecha de detención por error de la fuente)

Bogotá, 3 feb (EFE).- El Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos en la madrugada de este martes al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas antes de que el presidente Gustavo Petro se reúna en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump para hablar sobre todo de política antidrogas.

Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con carteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo cual era solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

«Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos», manifestó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario compartió una instrucción que le dio Petro el pasado sábado, también en X, donde señaló: «Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva».

Petro se reunirá este martes con Trump para intentar pasar la página del desacuerdo que ha marcado la relación bilateral en el último año, principalmente en materia de lucha contra las drogas, un tema sobre el que Washington considera que Colombia no está haciendo lo que debería, lo que incluye pausas en las extradiciones.

Al respecto, el ministro de Justicia subrayó que durante el Gobierno de Petro el país ha batido el récord de extradiciones, con 809 entregas de delincuentes a Estados Unidos.

«La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado», agregó.

Entregado a la DEA en Bogotá

Marín fue entregado esta madrugada en el aeropuerto de Bogotá por la Policía colombiana al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y subido a un avión de la agencia antridrogas de ese país (DEA), operación en la que participaron más de 70 miembros de esa institución y de la Interpol y que contó con el apoyo de un grupo antiexplosivos.

«Con la extradición de alias Pipe Tuluá se reafirma que el crimen no tiene fronteras y que la justicia tampoco. Este resultado es producto de una cooperación sólida entre Colombia y Estados Unidos, y demuestra que ningún delincuente está por encima de la Ley», afirmó el director de la Policía colombiana, el general William Rincón.

La extradición de Marín Silva a Estados Unidos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el pasado 12 de noviembre, pero faltaba la aprobación presidencial, que tiene la última palabra en estos procedimientos.

Las pesquisas de las autoridades de Estados Unidos afirman que la banda La Inmaculada emplea «lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor» para mover toneladas de cocaína en Colombia con destino a Denver y Dallas (Texas), señaló la Corte en su concepto favorable a la extradición.

Marín estaba preso desde 2015 y en junio de 2025 se le emitió una «orden de captura con fines de extradición».

En un primer momento, las autoridades citaron por error como momento de captura el mes de febrero de 2024, fecha en que la Policía detuvo a su hermano Mauricio Marín, alias Nacho, lo que provocó una ola de violencia en Tuluá, ciudad del departamento de Valle del Cauca (suroeste), donde la banda La Inmaculada tiene su centro de operaciones.

«Delinquiendo desde prisión» en Bogotá

En 2022, alias Pipe Tuluá fue condenado por homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

«Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país», señaló la Policía en un comunicado en el que agregó que el ahora extraditado siguió delinquiendo desde la cárcel.

Según las autoridades colombianas, la banda criminal La Inmaculada tiene «vínculos directos con redes de narcotráfico» como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y organizaciones internacionales, incluido el cartel de Sinaloa «para el envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos».

A Marín también se le señala como fundador del grupo Muerte a Guardianes Opresores (Mago), «presunto responsable del homicidio de 14 funcionarios» del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC).

Tras la entrega a EE.UU. de Marín, las autoridades reforzaron la seguridad en Tuluá ante la posibilidad de que su extradición provoque nuevos disturbios en la ciudad por parte de miembros de su banda. EFE

