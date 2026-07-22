Colombia lleva a Santo Domingo a 475 deportistas de 34 disciplinas

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Bogotá, 22 jul (EFE).- Colombia participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan este viernes en Santo Domingo con una delegación de 475 deportistas que disputarán pruebas en 34 disciplinas, según el Comité Olímpico Colombiano (COC).

La delegación está compuesta por 263 hombres y 212 mujeres y la natación será el deporte con mayor número de colombianos inscritos, con 62, seguido por el fútbol, con 40 entre los equipos de hombres y mujeres, mientras que el atletismo tendrá 31 representantes y el ciclismo contará con 27.

«Colombia llegará a territorio dominicano con una nómina en la que conviven figuras consagradas, referentes que se han mantenido durante varios ciclos olímpicos y jóvenes que ya comienzan a imponerse en los principales escenarios del planeta», señaló el COC.

Entre los deportistas en los que Colombia deposita sus mayores esperanzas de preseas sobresalen cuatro medallistas olímpicos: Ángel Barajas (gimnasia), Carlos Ramírez (BMX), Yeison López y Mari Leivis Sánchez ambos en halterofilia.

Con solo 17 años, Barajas ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024 una histórica medalla de plata para Colombia en la barra fija y se convirtió en el primer gimnasta del país en subir a un podio olímpico, a lo que sumó este año preseas doradas en la misma modalidad en las Copas del Mundo de Bakú (Azerbaiyán) y Antalya (Turquía).

Ramírez, por su parte, logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y repitió el tercer lugar en Tokio 2020, convirtiéndose en doble medallista olímpico.

El levantador de pesas Yeison López será el referente de ese deporte tras ganar la medalla de plata en la categoría de los 89 kilogramos en París 2024.

En 2025 conquistó los títulos mundiales en arranque y total en los 88 kilogramos, y en abril pasado ganó el Campeonato Panamericano con tres medallas de oro y tres récords mundiales.

Su compañera de disciplina, Mari Leivis Sánchez, fue subcampeona olímpica de los 71 kilogramos en París 2024 al completar 257 kilogramos en total.

También destacan Sara López (tiro con arco), varias veces campeona mundial en la modalidad de arco compuesto; Eider Arévalo (atletismo) campeón mundial de los 20 kilómetros en Londres en 2017 y Flor Denis Ruiz (lanzamiento de jabalina), subcampeona mundial en Budapest 2023 y campeona panamericana.

Esperanzas en ciclismo y patinaje

Otros deportes en los que Colombia tradicionalmente cosecha medallas y que esta vez espera que continúen con la buena racha en Santo Domingo son el ciclismo y el patinaje.

En el ciclismo de pista estarán entre otros Kevin Quintero, campeón mundial de la prueba de keirin en 2023 y con amplia experiencia en Juegos Olímpicos y Panamericanos, y la joven Stefany Cuadrado, campeona mundial juvenil de la misma modalidad en 2023 y triple campeona en 2024.

En las pruebas de ciclismo de ruta destaca Walter Vargas, oro panamericano en la contrarreloj en 2023.

El patinaje, por su parte, tiene a Gabriela Rueda, ganadora de 13 títulos mundiales y de tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos Mundiales Chengdú (China) en 2025, así como a Juan Jacobo Mantilla, campeón de los 15.000 metros eliminación en los mismos juegos.

Completan la nómina del patinaje Jhon Tascón y Kollin Castro, también medallistas en Chengdú 2025.

República Dominicana acogerá por tercera ocasión la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que celebró la de Santo Domingo en 1974 y la de Santiago (norte) en 1986. EFE

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