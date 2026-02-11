The Swiss voice in the world since 1935
Colombia reabre su embajada en Rumanía después de 24 años y relanza la relación bilateral

Bucarest, 11 feb (EFE).- Colombia reabrió este miércoles su embajada en Rumanía después de 24 años, un paso que las autoridades de ambos países presentaron como un «hito» y el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

El acto de la inauguración oficial se celebró con la presencia de la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y de la ministra de Exteriores de Rumanía, Oana Țoiu.

«Hoy reabrimos nuestra embajada, tras su cierre en 2002, con el firme propósito y la convicción de trabajar para fortalecer el relacionamiento bilateral, el vínculo político y económico entre nuestros países y ampliar nuestra presencia en esta región estratégica de Europa», declaró Villavicencio.

La agenda de la canciller en Bucarest incluyó consultas políticas, la reapertura de la legación diplomática y la firma de una declaración de intención para cooperar en el ámbito de la diplomacia deportiva y cultural, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía.

Uno de los objetivos del encuentro fue impulsar la diplomacia deportiva como vínculo entre ambos países, aprovechando el deporte y la educación para reforzar los contactos personales y los intercambios académicos.

La Cancillería de Colombia, por su parte, señaló que Colombia y Rumanía dieron un «paso estratégico» en su relación bilateral al acordar una cooperación para proteger a menores «en territorios afectados por el conflicto armado, mediante el impulso del deporte y la cultura como herramientas de inclusión y prevención del reclutamiento».

La jefa de la diplomacia rumana destacó el margen para ampliar la relación económica y señaló que el comercio bilateral creció un 64 % el año pasado.

«Vemos un potencial de crecimiento en el comercio bilateral basado en productos que no tienen equivalente local pero que tienen una gran demanda, como el café y el cacao», explicó.

Las dos ministras abordaron también el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y el refuerzo de la cooperación interinstitucional para hacer frente a estos fenómenos.EFE

