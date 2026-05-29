Colombia tendrá el mayor despliegue de observadores durante las elecciones presidenciales

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Bogotá, 29 may (EFE).- Cerca de 15.000 observadores, entre nacionales e internacionales, acompañarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia, un despliegue que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, calificó este viernes como el más amplio realizado en la historia del país.

«Por primera vez en la historia el Consejo Nacional Electoral hace un despliegue de esta magnitud. Tenemos más de 13.000 observadores en todo el territorio nacional y más de 1.500 observadores internacionales», afirmó Quiroz en declaraciones a EFE, antes de un acto en Bogotá donde fue presentada la misión.

Según cifras de este organismo electoral, la misión reúne a observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, casi el triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022.

Este domingo 31 de mayo más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales en las que el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, lidera la intención de voto en las encuestas. Le siguen el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

La misión cuenta con representantes de Estados Unidos, Australia, El Salvador, España, Nueva Zelanda, entre otros países, además de delegados de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Transparencia Electoral y el Instituto Carter.

Quiroz aseguró que la presencia internacional busca «fortalecer la confianza en el proceso electoral» y ofrecer una validación externa de las garantías democráticas del país.

«Consolidar la democracia requiere unos procesos de convalidación extranjera y eso es lo que hacemos acá: invitados internacionales para que estén aquí y verifiquen una democracia tan fuerte y sólida como la que tenemos en Colombia», señaló Quiroz.

Los observadores participaron en actividades previas a la jornada electoral, incluyendo visitas a instalaciones de la Registraduría, entidad encargada de organizar los comicios, y a los centros de coordinación electoral, y el domingo, día de la elección, «verificarán la apertura de mesas, la llegada de jurados y testigos, el desarrollo de la votación y el cierre de los puestos».

Para el español José Luis Mateo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca e integrante de la misión internacional de observación, la presencia de estos equipos resulta clave para responder a los cuestionamientos que algunos sectores han formulado sobre la transparencia de las elecciones.

«La observación electoral es fundamental para neutralizar esos comentarios que, por lo que he podido ver hasta ahora, son bastante infundados sobre posibles problemas de fraude», manifestó a EFE.

Mateo, que ya participó como observador en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Colombia, aseguró que hasta el momento no ha identificado elementos que permitan poner en duda la integridad del proceso.

«Lo cierto es que hasta ahora no he detectado nada que pueda poner en cuestión los resultados de las elecciones», afirmó.

El académico explicó que la labor de los observadores consiste en estudiar previamente la legislación electoral colombiana y verificar sobre el terreno que las normas se cumplan durante la jornada de votación y en el escrutinio. EFE

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