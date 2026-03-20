Colombia tuvo en 2025 la cifra más baja de nacimientos de la última década

2 minutos

Bogotá, 20 mar (EFE).- Colombia registró en 2025 un total de 433.678 nacimientos, la cifra más baja de la última década, con una caída del 4,5 % frente a 2024, lo que equivale a 20.223 nacimientos menos y confirma la tendencia descendente iniciada en 2015, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El descenso es menor que el observado en los dos años anteriores, cuando las reducciones oscilaron entre el 7 % y el 12 %, lo que evidencia una desaceleración en la caída de la natalidad, aseguró el organismo oficial.

La tasa de fecundidad, que mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años, se situó en 30,9 en 2025, el nivel más bajo de la última década.

Sin embargo, la diferencia frente a 2024 fue de 1,7 nacimientos, una reducción más moderada que la observada en 2023 y 2024, cuando fue de 4,8 nacimientos.

Por grupos de edad, la reducción fue más marcada en mujeres jóvenes. En el grupo de 20 a 24 años la tasa cayó en 3,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres, mientras que en adolescentes de 15 a 19 años la disminución fue de 3,0, lo que refleja un descenso sostenido de la fecundidad temprana.

Mortalidad más alta sin contar la pandemia

En paralelo, el DANE registró un aumento de la mortalidad con 283.378 defunciones no fetales el año pasado, lo que supone un incremento del 2,8 % frente al año anterior y elevó la tasa bruta de mortalidad a 5,3 por cada 1.000 habitantes.

El organismo agregó que la tasa bruta de mortalidad sigue lejos del pico alcanzado en 2021 (7,1), en plena pandemia, cuando murieron más de 350.000 personas.

Las enfermedades isquémicas del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte, con una tasa de 92,7 por cada 100.000 habitantes, la más alta registrada en los últimos años por fuera del periodo de pandemia.

Le siguieron las enfermedades respiratorias crónicas (34,2 por cada 100.000), las enfermedades cerebrovasculares (32,1), los homicidios (28,2), que aumentaron frente a 2024, y las infecciones respiratorias agudas (22,7), que alcanzaron su nivel más alto desde 2016.

Además, el DANE destacó que la mortalidad infantil mantuvo su tendencia descendente, con 4.408 defunciones, lo que significa 351 menos de menores de un año que en 2024. EFE

pc/joc/nvm