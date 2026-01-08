Colombia valora tono positivo en llamada con Trump mientras preparan reunión presidencial

Bogotá, 7 ene (EFE).- Los gobiernos de EE.UU. y Colombia llevan a cabo los preparativos para la reunión que tendrán los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca tras haber conversado telefónicamente en medio de las tensiones verbales entre ambos, un diálogo del que el país suramericano valoró el «tono constructivo».

«El Gobierno de Colombia saluda el tono constructivo del intercambio (entre los mandatarios) y destaca que, a través de los canales diplomáticos establecidos, se adelantan los preparativos para la reunión entre los dos presidentes en Washington» en una fecha no precisada aún, señaló la embajada colombiana en EE.UU. en un comunicado.

Trump y Petro conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

«Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente», dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá en una movilización convocada por su Gobierno «en defensa de la soberanía».

Según el presidente colombiano, en la llamada con Trump, «que duró como una hora o más», le hizo «una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes».

Petro también habló con su homólogo estadounidense sobre narcotráfico y la situación de Venezuela tras el ataque estadounidense en el que fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump, por su parte, señaló en la red Truth Social que fue «un gran honor» hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Antes de esa primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser «muy hostil», de que es un narcotraficante o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado.

Trump ha dicho del Gobierno colombiano que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas y ha insinuado incluso que una operación similar a la realizada en Venezuela «suena bien» para Colombia, una retórica que ha provocado rechazos oficiales en la capital colombiana. EFE

