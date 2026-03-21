Colombia y Brasil adoptan un plan con 89 acciones para consolidar su alianza estratégica

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Bogotá/São Paulo, 20 mar (EFE).- Colombia y Brasil asumieron este viernes un plan con 89 «acciones concretas» en diversas áreas, como infraestructuras, energía, seguridad, comercio y medioambiente, para «consolidar su asociación estratégica y aprovechar todo el potencial de las relaciones bilaterales».

El ‘Plan de Acción’ se firmó durante una reunión celebrada este viernes en Bogotá entre la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Rosa Villavicencio, y su par brasileño, Mauro Vieira.

Esta iniciativa responde al mandato de los presidentes progresistas Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, que en abril de 2024 decidieron «elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica», según el texto divulgado por la Cancillería brasileña.

«El plan reúne 89 acciones concretas en infraestructuras, energía, comercio e inversión, seguridad pública, medioambiente, cultura y educación, realizables a corto y medio plazo», recoge el documento.

Una de ellas es la implementación de una ruta de transporte multimodal que conecte las ciudades de Belém, en la Amazonía brasileña, y Puerto Tumaco, en el Pacífico colombiano.

Los dos países suramericanos también pretenden desarrollar de manera conjunta proyectos de interconexión eléctrica y tecnologías de descarbonización de procesos productivos y transporte, incluyendo el hidrógeno de bajas emisiones de carbono.

En el apartado de seguridad, crearán un «Comando de Cooperación Policial Internacional Directa de Fronteras» y empezarán negociaciones sobre el proyecto «Patrullero Amazónico», con la intención de aunar esfuerzos contra el crimen organizado y promover «la integración de las industrias de defensa».

También quieren incrementar la cooperación para combatir la minería ilegal.

Asimismo, van a explorar «la posibilidad de promover el comercio por medio de monedas locales» y «fortalecer los mecanismos conjuntos de respuesta a desastres naturales en zonas fronterizas, particularmente con énfasis en el manejo integrado de incendios».

Brasil y Colombia pretenden con este plan «transformar su asociación estratégica en un motor para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la integración regional».

Además del plan de acción, Villavicencio y Vieira firmaron un acuerdo de cooperación técnica para mejorar la calidad en la atención sanitaria y otro para fortalecer sus sistemas de producción de cacao.

La reunión de los dos cancilleres se produjo en la víspera de la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará en Bogotá, donde volverán a encontrarse Petro y Lula. EFE

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