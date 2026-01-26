Comienza a puerta cerrada juicio contra exdirigente de Chega por prostituir a un menor

2 minutos

Lisboa, 26 ene (EFE).- El juicio contra el exdirigente del partido de ultraderecha Chega Nuno Pardal Ribeiro, acusado de prostitución de menores de edad, comenzó este lunes en un tribunal de Cascais, en las afueras de Lisboa.

Según medios locales, la defensa de Pardal Ribeiro, quien no acudió a la primera vista, solicitó retrasar el inicio del proceso alegando motivos de salud mental, lo que fue rechazado por la jueza.

Quien sí que compareció fue el otro acusado en este juicio, un piloto de aviación jubilado, que no quiso prestar declaraciones.

Esta primera sesión duró apenas unos minutos y por decisión de la magistrada el proceso continuará el próximo 2 de febrero.

Según la fiscalía, el exdirigente de Chega conoció en 2023 a la víctima, un adolescente que en el momento del supuesto delito tenía 15 años, a través de una aplicación de citas y quedaron para verse en una estación de trenes, donde mantuvieron relaciones en un bosque en las proximidades.

A cambio, Pardal Pinheiro, que en aquel momento tenía 53 años, supuestamente pagó 20 euros.

Su defensa sostiene que el exdiputado municipal no sabía que el joven eran menor de edad y que esa cantidad fue abonada para pagar una cena, lo que fue descartado por una jueza de instrucción.

Por estos hechos, Pardal Ribeiro, que fue vicepresidente de Chega en el distrito de Lisboa, afronta dos cargos de prostitución de menores y, según el escrito de acusación, que citó la agencia Lusa, la fiscalía quiere que se prohíba al exdirigente de Chega ejercer funciones públicas o privadas que implique el contacto con menores.

Este juicio comienza a dos semanas de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, a la que concurren el líder de Chega, André Ventura, y el exministro socialista António José Seguro, al que las últimas encuestas dan ventaja. EFE

