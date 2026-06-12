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Comienza el Mundial en suelo estadounidense con el partido entre Estados Unidos y Paraguay

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial de fútbol tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá con una fiesta de estrellas como Kety Perry y el primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.

El partido que se disputa en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, tiene previsto contar con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. EFE

mvg/hbr

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