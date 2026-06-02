Comienza la temporada de ciclones en Colombia y activan monitoreo permanente

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Bogotá, 2 jun (EFE).- La temporada de ciclones tropicales comenzó esta semana en Colombia por lo que las autoridades activaron un monitoreo permanente, aunque prevén que este fenómeno meteorológico sea menos activo que el registrado el año pasado con una probabilidad del 55 %, informó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales.

Según las proyecciones, se estima la formación de hasta 14 tormentas tropicales, de las cuales entre tres y seis pueden llegar a convertirse en huracanes, y algunos de ellos alcanzarían las categorías más altas 3, 4 y 5 de la escala de Saffir-Simpson.

El director general marítimo de la Armada, contralmirante Hermann León, señaló que mantendrán «el monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas» mediante las 33 estaciones dispuestas en el Caribe colombiano por la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina.

Por su parte, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, indicó que pusieron a disposición de la ciudadanía información y reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y ambientales del país.

«Nuestro propósito es que las autoridades, los organismos de gestión del riesgo y las comunidades puedan mantenerse informados, fortalecer su preparación y tomar medidas preventivas oportunas frente a la temporada de ciclones tropicales», añadió Echeverry.

Como parte de las acciones preventivas, la mesa técnica realizó seis talleres en las islas de San Andrés y Providencia, y en los departamentos con mayor frecuencia de ciclones, como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar.

«La estrategia también incluyó municipios cercanos a la Sierra Nevada (de la ciudad) de Santa Marta, debido al riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos asociados a ciclones tropicales», señaló la información.

«Estos talleres permitieron socializar lineamientos de preparación y respuesta con las autoridades territoriales. En regiones como San Andrés y Providencia, fortalecimos las capacitaciones con estudiantes y comunidades. Con estas acciones identificamos riesgos y mejoramos la capacidad de respuesta ante emergencias”, aseguró el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

Colombia cuenta con un protocolo de alerta por ciclones tropicales que establece que, a partir de este anuncio, el país «entra en estado informativo, lo que implica el seguimiento permanente de las condiciones océano-atmosféricas durante toda la temporada».

La mesa técnica pidió a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres actualizar sus planes de contingencia, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mantener activos sus mecanismos de preparación y respuesta. EFE

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