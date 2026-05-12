Comisión Europea confirma que ha invitado a talibanes a Bruselas para hablar de retornos

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Bruselas, 12 may (EFE).- La Comisión Europea confirmó este martes que ha invitado a las autoridades talibanes de facto de Afganistán a una reunión técnica en Bruselas para hablar sobre los retornos de personas que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario y que representan un riesgo para la seguridad.

«Puedo confirmar que la Dirección General de Interior (de la Comisión) junto con el Ministerio de Justicia de Suecia han enviado una carta a las autoridades de facto en Afganistán para preguntarles por su disponibilidad para una reunión a nivel técnico aquí, en Bruselas», dijo en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario el portavoz de Interior, Marcus Lammert.

Precisó que ese encuentro sería «el seguimiento de otra reunión técnica que tuvo lugar en Afganistán el pasado enero».

El mismo portavoz añadió que esos contactos responden a «una iniciativa» puesta en marcha el pasado octubre, cuando 20 países miembros de la UE y asociados al espacio Schengen -que no precisó- enviaron una carta a la Comisión Europea pidiendo que se encargue de coordinar los contactos técnicos sobre retornos a Afganistán.

En la misiva, los países precisaron que lo que quieren, en particular, es que se coordinen las devoluciones de aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en la UE y que representan un peligro para la seguridad.

El mismo portavoz restó importancia y novedad a la cita.

«No es nada nuevo, los Estados miembros nos han pedido que coordinemos los contactos técnicos sobre los retornos, lo hemos estado haciendo desde enero», añadió.

El pasado febrero Bruselas ya confirmó que había comenzado a llevar a cabo misiones técnicas a Afganistán para preparar el retorno de migrantes que se encuentran en la Unión Europea en situación irregular y reconoció que esas devoluciones plantean «retos».

La Comisión indicó que por entonces ya había habido dos misiones de este tipo en las que participó el Ejecutivo comunitario, una primera en febrero de 2025 y otra en enero de este año. EFE

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