Terremoto en Colombia: «Desde la primera sacudida supe lo que estaba pasando»

Los equipos de rescate y la gente voluntaria buscan a las víctimas que quedan atrapadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron en Cali, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026. Keystone

Socorristas y personas voluntarias trabajaban sin descanso este miércoles en Colombia en busca de señales de vida entre los escombros, cuando corre el tercer día desde el terremoto que deja más de 200 muertos. Testimonio.

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El Gobierno decretó este miércoles tres días de duelo por el sismo, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que deja hasta ahora al menos 216 personas fallecidas y más de 2.000 heridas. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

En Pereira y Cali, las ciudades más afectadas, las familias han dormido en los parques por el temor a nuevos terremotos. Manzanas enteras quedaron reducidas a escombros.

La búsqueda continúa. El personal experto en rescate considera que la ventana crítica para salvar vidas se cierra a las 72 horas del movimiento telúrico. Pero la esperanza nunca muere para encontrar personas con vida de entre los escombros.

Colombia recibirá ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador. Por su parte, Suiza, a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ha destinado un millón de francos para apoyar la ayuda humanitaria tras el terremoto y ofreció su apoyo.

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«Parecía que no iba a acabar nunca»

Nathalie Favre vive desde 2018 en Cali, Colombia, una de las ciudades cercanas al epicentro del terremoto que sacudió el oeste del país el lunes. Nos cuenta los minutos de angustia y la solidaridad de la población colombiana.

La red de telecomunicaciones funciona a ratos. Hay que volver a llamar varias veces para poder mantener una conversación sin interrupciones. La voz de Nathalie Favre denota ansiedad, pero no desánimo.

A la pregunta «¿cómo estás?», la suizo-colombiana responde con un torrente de palabras, como para exteriorizar lo vivido en las últimas 36 horas.

«Desde la primera sacudida, a las 7:34, comprendí lo que estaba pasando. Cogí a mi gata Matilda en brazos y me refugié debajo de la mesa de la cocina, tal y como nos enseñaron en un curso al que asistí. Oía gritar a los vecinos. Parecía que no iba a acabar nunca».

Los movimientos telúricos, que duraron casi cuatro minutos, se sintieron hasta en la capital, Bogotá, a casi 500 kilómetros de distancia, y en los países vecinos de Ecuador, Panamá y Venezuela.

La angustia por los seres queridos

«Cuando la tierra dejó de temblar, salí a la calle para reunirme con mis vecinos», continúa Nathalie Favre. «Por suerte, nadie resultó herido».

Su primer impulso fue ponerse en contacto con su hijo y su marido, del que está separada, que viven un poco más al norte de Cali, una de las mayores metrópolis de la región, con 2,2 millones de habitantes.

«El agua, la electricidad y las telecomunicaciones… todo se cortó de inmediato. Por milagro, pude conectarme a la red wifi de un banco del barrio y, hacia las 11 de la mañana, por fin logré contactar con mis seres queridos. Todos estaban bien».

«El Ministerio de Asuntos Exteriores no dispone actualmente de ninguna información sobre posibles víctimas suizas. Se están llevando a cabo comprobaciones», indicó, por su parte, su portavz, Pierre-Alain Eltschinger. Aproximadamente 2.800 personas con nacionalidad suiza están inscritas en las representaciones diplomáticas en Colombia, y 140 se han registrado como personas de viaje en el país sudamericano.

El Ministerio indica que ha recibido una docena de llamadas a través de su línea de asistencia, principalmente con preguntas sobre consejos para viajeros, recomendaciones de comportamiento o sobre familiares con los que aún no se ha podido contactar.

Pocos edificios cumplen las normas antisísmicas

Nathalie Favre nació en 1982 en Colombia y fue adoptada por una pareja de suizos. Creció en el Valais y se instaló en Colombia en 2018, donde trabaja para una empresa canadiense como responsable de atención al cliente. Además, imparte clases de francés e inglés y ha retomado sus estudios para convertirse en desarrolladora web. courtoisie

El pequeño edificio de dos plantas en el que vive Nathalie Favre no ha sufrido daños importantes. «Son sobre todo los edificios grandes los que se han derrumbado. La zona sur de la ciudad también se ha visto más afectada que la parte norte, donde vivo», señala la suiza.

Irónicamente, había hablado del tema hace unas semanas con un arquitecto, tras una primera sacudida leve. Según este, las reformas o construcciones antisísmicas afectan principalmente a los edificios de los barrios de lujo o a los hoteles. Por lo tanto, la mayoría de las casas o pequeños edificios no cumplirían la normativa, a pesar de que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en la que se concentran las principales fosas oceánicas del planeta y que sufre regularmente fuertes terremotos.

Como cualquier persona en Colombia, Nathalie Favre es consciente de los riesgos naturales existentes. «Los conocemos, aprendemos a convivir con ellos», afirma.

Sin noticias de la región más afectada

En cambio, esta mujer del Valais se muestra preocupada por las poblaciones que viven cerca del epicentro, en el departamento del Chocó. Este alberga numerosas comunidades indígenas. Es una de las regiones más pobres de Colombia, que además se ve afectada por el conflicto armado que, desde hace 60 años, enfrenta al Gobierno, a grupos paramilitares, a organizaciones criminales y a guerrillas de extrema izquierda. Dado que la infraestructura viaria es prácticamente inexistente, el acceso se realiza principalmente por vía fluvial o marítima.

«Nos llegan noticias de ciudades como Quibdó, Manizales o Pereira, pero en las noticias no se dice nada sobre el Chocó». Esta falta de interés mediático hace temer a la suiza que también haya una falta de interés político.

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Desafío y desconfianza

Además, se muestra crítica con el nuevo presidente colombiano de extrema derecha elegido en junio de 2026, Abelardo de la Espriella. «El Gobierno anterior no era perfecto, pero hacía más por ayudar a la gente corriente», opina. «De la Espriella se dedica a hacer alarde y carece de empatía. «Estoy a la espera de ver cómo va a actuar concretamente para ayudar a la población ante esta catástrofe».

Durante una visita el martes a la ciudad de Pereira, gravemente afectada, el presidente colombiano anunció que destinaría subvenciones para que las personas que han perdido su vivienda puedan realojarse. Sin embargo, durante su reciente campaña había defendido una reducción drástica del gasto público, lo que plantea la cuestión de la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto.

Para Nathalie Favre, la corrupción generalizada y la falta de acción de los sucesivos gobiernos han puesto a prueba la resiliencia de la población colombiana. «Me siento admirada y orgullosa al ver la solidaridad que se ha generado», afirma. «Donaciones de sangre, recogida de artículos de primera necesidad, alojamiento, ayuda en la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros… todo el mundo actúa en la medida de sus posibilidades».

Artículo original en francés editado por Pauline Turuban. Versión en español, Patricia Islas

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