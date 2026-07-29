Condenan a un exempleado de las Fuerzas Armadas suecas por intentar espiar para Rusia

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Helsinki, 29 jul (EFE).- El Tribunal de Distrito de Estocolmo condenó este miércoles a un exempleado de las Fuerzas Armadas suecas por un delito de intento de espionaje para los servicios secretos rusos y otros dos de acoso contra un guardia de seguridad.

El tribunal sueco consideró que el acusado sufre un trastorno mental grave, por lo que ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico y lo condenó a pagar una indemnización a un guardia de seguridad al que acosó y cuya denuncia desencadenó el proceso.

El hombre, de 34 años y con raíces en Oriente Medio, fue detenido en enero bajo sospecha de espionaje y se encontraba desde entonces en prisión preventiva, donde se le realizó un examen psiquiátrico forense.

«Tras concluir la vista principal, el Juzgado de Primera Instancia ha concluido que el hombre es culpable de un intento de espionaje cometido en otoño de 2025. El hombre intentó revelar a las autoridades de la Federación Rusa información que había obtenido durante un empleo anterior en las Fuerzas Armadas», señaló el tribunal en un comunicado.

Según el fallo, el condenado trabajó como informático en las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2022 a través de una empresa de consultoría y tuvo acceso a información secreta que más tarde intentó filtrar a la inteligencia rusa.

El individuo viajó en noviembre pasado a Moscú e intentó pasar esa información reservada a representantes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y al servicio de inteligencia militar (GRU), a cambio de protección y de la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa en el futuro.

Además, tiene una causa pendiente como sospechoso de conspiración para asesinar a una persona en Suecia, un presunto delito que habría cometido a finales del año pasado y que habría planeado parcialmente en Moscú, según el fiscal.

Durante la instrucción, el condenado afirmó que fue objeto de una vigilancia constante por parte de la Agencia de Radiocomunicaciones de las Fuerzas Armadas (FRA) donde trabajó y que fue sometido a una «operación secreta de tortura» mediante señales eléctricas.

La investigación en su contra se inició en enero, después de que la Policía sueca recibiera una denuncia de un guardia de seguridad de dicha agencia que, al parecer, había sido acosado por este hombre. EFE

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