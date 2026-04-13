Condenan a una profesora por acoso a una alumna de once años que se suicidó en Francia

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París, 13 abr (EFE).- Una profesora fue condenada este lunes en Francia a un año de prisión exento de cumplimiento y a no poder volver a ejercer funciones de profesora de por vida por un delito de acoso a una niña de once años que se suicidó en 2019.

El veredicto fue emitido por el tribunal de apelaciones de Versalles, que consideró «que tanto los hechos materiales como el elemento doloso del delito estaban demostrados», según un comunicado del juzgado citado por la cadena pública Franceinfo.

En el proceso en primera instancia, que tuvo lugar en abril de 2025, la profesora, de 63 años y ya jubilada en la actualidad, había sido exculpada, pero en apelación la Fiscalía reclamaba hasta 18 meses de prisión sin cumplimiento efectivo.

Para la acusación pública la maestra había humillado, menospreciado y estigmatizado a esta alumna y a otros «seleccionados», según había argumentado la Fiscalía en su requisitoria, y ese comportamiento había contribuido al «deterioro del estado» de la menor fallecida, llamada Evaëlle.

La joven era alumna del instituto Isabelle-Autissier y era acosada habitualmente también por compañeros del centro. EFE

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