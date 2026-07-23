Condenan en EEUU a 20 años de prisión a financiero por fraude ligado a magnicidio haitiano

Compartir

3 minutos

Miami (EE.UU.), 23 jul (EFE).- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por organizar un fraude en el que obtuvo fondos federales de ayuda durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.

El Tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).

Harricharan, residente de Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840.000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), establecidos durante la covid-19, para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).

El financiero usó su compañía, TNR Holding Group Inc., para recibir y distribuir los recursos a los otros miembros de la conspiración, con quienes discutió cómo asegurar la financiación, las armas, las municiones, el personal y el equipo militar necesarios para la operación, añadió el DOJ en un comunicado.

El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.

«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.

En mayo pasado un jurado federal en Miami declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos identificados como cómplices de Harricharan, por su participación en el magnicidio de Moïse en 2021.

Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato de Moïse por un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda del propio Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis que sufre ese país caribeño.

El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el Gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana. EFE

ppc/ims/rcf

(Foto)