Confirman cuatro causas abiertas en Bolivia por presunto reclutamiento ruso para la guerra

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La Paz, 20 jul (EFE).- El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó este lunes que el Ministerio Público tiene cuatro investigaciones en desarrollo en tres de las nueve regiones del país, por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania.

Dos causas fueron abiertas en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, donde hasta el momento se tiene identificadas a 16 presuntas víctimas; hay otra investigación en el departamento amazónico de Beni y una más en Tarija (sur), indicó Mariaca, citado en un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Las investigaciones se efectúan por el presunto delito de «trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos», precisó.

«Tenemos identificadas a víctimas que, una vez ubicadas, recibirán la atención correspondiente mediante la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos», sostuvo el fiscal.

Mariaca ratificó que se activaron «mecanismos de ayuda internacional» y también se acudió a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Redtram).

También recordó que en uno de los casos, ya se tiene identificado al «principal reclutador de personas», contra quien se emitió una orden de detención.

Dentro de ese mismo caso, el pasado sábado un juez dispuso el encarcelamiento preventivo por 60 días de tres personas que fueron detenidas en Santa Cruz, por su presunto vínculo con un hombre identificado como A.A.M., quien es el principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región.

La Fiscalía recordó que las investigaciones surgieron tras conocerse las denuncias públicas «sobre presuntas redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero» pero que «en realidad buscaban reclutar a ciudadanos bolivianos para integrarlos a conflictos armados fuera del país».

El Ministerio Público señaló la semana pasada que solicitó información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, dentro de estas investigaciones, para establecer el paradero de los bolivianos presuntamente captados, identificar a los responsables y conocer las acciones desarrolladas por esos países frente a hechos similares.

La semana pasada, la Embajada rusa en Bolivia sostuvo en un comunicado que «descarta de manera rotunda cualquier vínculo» con el mencionado reclutamiento y rechazó «categóricamente» las acusaciones en su contra «por carecer de fundamento alguno».

En abril se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania. EFE

gb/rrt