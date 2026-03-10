Congresista de EEUU abandona el Partido Republicano para convertirse en independiente

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El congresista por California Kevin Kiley anunció este lunes que ha cambiado su afiliación partidista en la lista oficial de la Cámara de Representantes, de republicano a independiente, lo que reduce la mayoría del partido del presidente Donald Trump y complica su plan de retenerla en las elecciones de medio término.

El representante a la Cámara por el Distrito 3 de California, que incluye una amplia zona de frontera con Nevada, solicitó este día que se cambie su afiliación partidista en la lista del Congreso, según informó el Washington Post.

Kiley era uno de los republicanos afectados por el nuevo mapa congresional en California que favorece a los demócratas.

Los votantes de California aprobaron el año pasado el rediseño provisional de los distritos congresionales, en una respuesta a las medidas tomadas por Texas para favorecer al Partido Republicano, en un pedido del mandatario estadounidense para mantener la mayoría en el Legislativo estadounidense.

Kiley también anunció que se postulará oficialmente para el 6.º Distrito de California en una boleta electoral sin preferencia partidista.

La decisión de renunciar al Partido Republicano complica la estrecha mayoría que sostiene el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Aunque Kiley afirmó que continuará participando en las asambleas electorales con los republicanos de la Cámara «durante el resto de su mandato», pero se comprometió a ser «una voz independiente», de acuerdo al rotativo.

La Cámara de Representantes queda desde hoy con 217 republicanos registrados, 214 demócratas, tres vacantes y Kiley será el único independiente.

Más de doce congresistas republicanos han anunciado que no buscarán su reelección, entre ellos el representante Tony Gonzales que comunicó su decisión después de aceptar que había tenido una relación con una joven que hacía parte de su personal, que se suicidó. EFE

amv/rrt