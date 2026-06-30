Congresistas demócratas ven fallo del Supremo sobre ciudadanía como un triunfo sobre Trump

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Washington, 30 jun (EFE).- Los líderes de los Caucus Hispano, de Asia Pacífico y Negro del Congreso de Estados Unidos consideraron este martes que la decisión del Tribunal Supremo de mantener que «todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos» supone una victoria sobre el presidente, Donald Trump.

«Su intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y redefinir quién puede ser estadounidense ha fracasado», escribieron en un comunicado conjunto el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, la del Caucus Asiático-Americano y de las Islas del Pacífico (CAPAC), Grace Meng, y la presidenta del Caucus Negro del Congreso (CBC), Yvette Clarke.

«La decisión de hoy reafirma un principio constitucional fundamental que ha definido a nuestra nación durante generaciones: todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos», celebra el escrito.

Los legisladores recordaron el peso histórico de este principio constitucional: «Esta promesa fue establecida por la Decimocuarta Enmienda, ratificada por la Corte Suprema en el caso de 1898 Estados Unidos contra Wong Kim Ark, y codificada en la ley federal».

Trump trató de limitar este derecho de nacimiento firmando una orden ejecutiva el día en que retornó al poder, el 20 de enero de 2025, que ahora el fallo del máximo tribunal estadounidense deja sin validez.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda, celebró la decisión del Supremo y defendió que ese derecho constituye «una garantía constitucional que ha definido a esta nación durante generaciones».

James, cuya oficina encabezó -junto a una coalición de estados- el desafío judicial contra la orden firmada por Trump, afirmó que la sentencia preserva un principio fundamental de la Constitución y protege a millones de familias.

«La ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional que ha definido a esta nación durante generaciones. Nuestro país fue construido por inmigrantes y nuestra fortaleza proviene de quienes llegan aquí en busca de una vida mejor. La decisión de hoy preserva esa promesa para las generaciones futuras», señaló en un comunicado.

En febrero de este año, James y otros 23 fiscales generales presentaron un escrito ante el Supremo en el que instaban a los magistrados a rechazar lo que calificaron como un ataque «sin precedentes» contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento. EFE

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