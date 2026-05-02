Congreso de Sinaloa aprueba la licencia temporal de Rocha Moya, acusado por EE.UU.

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Ciudad de México, 2 may (EFE).- El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo por un periodo mayor a 30 días en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EE.UU. contra él y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

Durante una sesión extraordinaria con la asistencia de 38 diputados, el pleno dio lectura al documento enviado por el mandatario estatal, en el que solicitó su separación temporal del cargo.

Tras su análisis, la licencia fue avalada de manera unánime.

El presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela, sometió el acuerdo a consideración del pleno tras la lectura del documento, señalando que la solicitud se enmarca en las facultades que otorga la Constitución local.

“Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya”, declaró.

Posteriormente, el expediente fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, las cuales deberán emitir la propuesta de la persona que asumirá como gobernador o gobernadora interina mientras dure la ausencia del titular del Ejecutivo estatal.

Tras la votación, la Mesa Directiva decretó un receso para que dichas comisiones definan la propuesta correspondiente.

La decisión se produce en un contexto de tensión política, luego de que Rocha Moya anunciara el viernes que solicitaría licencia temporal para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con presuntos nexos con el narcotráfico.

El gobernador, quien ha rechazado las acusaciones, aseguró que su decisión responde a una “convicción republicana” y a la necesidad de permitir el adecuado desarrollo de las indagatorias.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Sinaloa atraviesa además un contexto de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del gobierno interino. EFE

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