Controlan un gran incendio forestal al oeste de Cuba tras nueve jornadas activo

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La Habana, 20 abr (EFE).- El incendio forestal de muy grandes proporciones que se ha mantenido activo durante nueve jornadas en la provincia cubana Pinar del Río ha sido controlado por fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y de la agricultura, según han informado este lunes medios estatales.

Hasta el pasado sábado ese fuego había devorado 1.700 hectáreas (ha) de bosques, y se espera una evaluación de los especialistas forestales de conjunto con los guardabosques para conocer exactamente el total de área dañada, ha explicado el jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB de la provincia, Rubén Guerra.

Los vientos, la intensa sequía y gran cantidad de material combustible (hojas y troncos secos) ha obstaculizado las labores de contención de más de 200 efectivos en la zona de La Lanza, del municipio de Minas de Matahambre, donde ahora realizan la llamada guardia de ceniza para evitar una nueva propagación, ha detallado el funcionario a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Además ha indicado que han sido extinguidos los fuegos en la carretera de Luis Lazo, que han afectado 100 ha, y los localizados en las áreas de La Solita, en el municipio San Juan y Martínez; y La Güira, en los límites de ese territorio y Pinar del Río, con daños a 25 y 253 ha, respectivamente.

El Cuerpo de Guardabosques ha señalado que las causas de todos estos siniestros se investigan.

En lo que va de 2026, han tenido lugar 46 fuegos con una afectación de más de 950 hectáreas de bosques, de acuerdo con los datos del CGB.

Hasta ahora, los especialistas han determinado que solo uno de esos siniestros tuvo causas naturales. El resto (sin contar los últimos seis) responden a negligencias humanas.

En el calendario anterior, en el periodo de mayor ocurrencia -de enero a mayo- se han registrado en Pinar del Río 97 siniestros, con afectaciones a 8.691 ha de bosques, ha mencionado Guerra.

Pinar del Río, con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

El 96 % de los incendios forestales en Cuba suceden entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB apuntan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia históricas. EFE

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