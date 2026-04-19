Corea del Norte lanza varios misiles balísticos hacia el mar de Japón

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Tokio, 19 abr (EFE).- Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este por las dos Coreas, apenas días después del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que los lanzamientos tuvieron lugar sobre las 6.00 hora local (21.00 GMT) y aclaró que los proyectiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.

Asimismo, convocó al equipo de emergencia en el centro de gestión de crisis de su oficina para recopilar información y, al mismo tiempo, ordenó a ministerios y agencias relacionadas que verifiquen la seguridad de aeronaves y buques, y «adopten todas las medidas necesarias para prepararse ante cualquier eventualidad imprevista».

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los lanzamientos tuvieron lugar desde la zona de Sinpo, en el este del país. «Nuestras Fuerzas Armadas mantienen un firme estado de alerta, al tiempo que comparten información con Estados Unidos y Japón», indicó en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

La semana pasada, las autoridades norcoreanas llegaron a realizar tres lanzamientos distintos de varios misiles de corto alcance en menos de dos días. Tras ello, los medios estatales de Corea del Norte informaron de que el país probó, entre otros, un misil balístico equipado con una ojiva de racimo. EFE

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