Corea del Norte registra su mayor crecimiento en 8 años ante el aumento de lazos con Rusia

Seúl, 29 ago (EFE).- La economía de Corea del Norte creció un 3,7 % interanual en 2024, su mayor ritmo en ocho años, impulsada por su cooperación comercial con Rusia, que comenzó a dar frutos desde el año previo, según estimaciones publicadas este viernes por el banco central surcoreano.

El Banco de Corea (BoK) detalló en su informe anual que el dato mejora el 3,1 % registrado en 2023 y constituye la mayor expansión desde 2016, cuando el producto interior bruto (PIB) norcoreano avanzó un 3,9 %.

El informe anual se fundamenta en datos y estimaciones de organismos especializados en Corea del Norte, cuyas instituciones no divulgan estadísticas oficiales.

«Corea del Norte ha aplicado activamente proyectos de política nacional destinados a impulsar su economía, incluido el plan quinquenal de desarrollo económico, y ha ampliado la cooperación económica con Rusia», dijo en rueda de prensa el funcionario del BoK, Park Chang-hyun, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Desde 2023, la normalización del comercio con China, país del que Corea del Norte obtiene alrededor del 90 % de sus importaciones, y el acercamiento con Rusia desde la invasión de Ucrania, han influido en el crecimiento del PIB norcoreano.

La cooperación Moscú-Pionyang se vio consolidada con el tratado de asociación estratégica que firmaron en junio de 2024. Pionyang ha enviado soldados y armamento a Moscú como apoyo en su guerra contra Ucrania y a cambio se cree que ha recibido cereales, petróleo y tecnología militar.

El crecimiento de 2024 estuvo impulsado por la minería y la manufactura, que aumentaron un 7,6 % interanual, según el informe.

El ingreso nacional bruto (INB) nominal norcoreano se situó en 44,4 billones de wones (unos 32.000 millones de dólares), lo que equivale al 1,7 % del surcoreano.

Mientras, el INB per cápita ascendió a unos 1,72 millones de wones (unos 1.300 dólares), apenas un 3,4 % del nivel del país vecino.

Los datos del BoK sobre Corea del Norte se calculan aplicando parámetros de Corea del Sur, lo que permite una comparación entre las naciones vecinas.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, estará en Pekín el próximo miércoles para asistir al desfile conmemorativo del final de la Segunda Guerra Mundial, donde se verá con los líderes de los principales socios de Pionyang, el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin. EFE

