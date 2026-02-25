Corea del Sur acumula dos años de alza en natalidad por matrimonios pospandemia

Seúl, 25 feb (EFE).- La tasa de natalidad de Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo en 2025 impulsada en parte por el incremento de matrimonios tras la pandemia, según informó su agencia de estadísticas, en un país que sigue enfrentando una de las crisis demográficas más graves del mundo.

El año pasado nacieron 254.500 bebés, lo que supone un aumento interanual del 6,8 %, el cuarto mayor avance porcentual desde que se comenzaron a recopilar datos en 1970, según el reporte de datos preliminares sobre nacimientos.

El informe también precisa que el aumento de 16.100 nacimientos, respecto a 2024, es el mayor incremento anual absoluto en el número de bebés desde 2010.

En 2024, Corea del Sur reportó un aumentó de nacimientos por primera vez en nueve años gracias al incremento de los matrimonios pospandemia.

La tasa global de fecundidad (TGF), el número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, se situó en 0,80 en 2025, frente al 0,75 de 2024. Es la primera vez en cuatro años que Corea del Sur alcanza una TGF del 0,80.

En cuanto a las perspectivas, según el escenario más optimista, la tasa podría alcanzar 1,03 en 2031, dijo Park Hyeon-jeong, funcionaria de la agencia, en una conferencia de prensa sobre el informe.

La funcionaria subrayó, no obstante, que las estimaciones se actualizarán este año y que no es posible anticipar con certeza la trayectoria futura.

Pese al repunte, Corea del Sur continúa registrando una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. En 2024 fue el país con la TGF más reducida a nivel global y, desde 2018, es el único miembro de OCDE con una tasa inferior a 1, muy lejos del umbral de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer.

La funcionaria atribuyó el aumento principalmente al crecimiento acumulado de matrimonios en los últimos tres años.

También señaló el aumento del número de mujeres en la treintena temprana, el grupo con mayor TGF. Además, destacó una subida gradual de personas que declaran estar dispuestas a tener hijos tras casarse.

El país sigue afrontando un envejecimiento estructural acelerado. Una quinta parte de la población supera ya los 65 años, lo que sitúa oficialmente a Corea del Sur en la categoría de sociedad ‘superenvejecida’.

En junio de 2024, el Gobierno declaró una «emergencia nacional» demográfica para intentar revertir la caída de la natalidad.

Park subrayó, no obstante, que el análisis estadístico no permite establecer un vínculo directo entre el repunte y las políticas gubernamentales, aunque reconoció haber escuchado que algunas medidas de apoyo al matrimonio y la crianza podrían haber tenido efectos positivos. EFE

