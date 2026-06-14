Corea del Sur se entrena sin Oh Hyeon-gyu y Bae Jun-Ho

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Guadalajara (México), 14 jun (EFE).- El delantero Oh Hyeon-gyu y el centrocampista Bae Jun-ho trabajaron este domingo al margen de los demás componentes de la selección de Corea del Sur para recuperarse de la lesión que les aqueja en los tobillos, informó la delegación los Guerreros de Taeguk.na lesión en el tobillo, informó el vocero del equipo.

Ambos jugadores cumplieron hoy ejercicios en bicicleta y carreras en línea recta para mantener su capacidad respiratoria y masa muscular.

Tanto Bae como Oh, autor del gol que le dio el triunfo a los asiáticos en su debut contra República Checa el jueves pasado, no participaron en los ejercicios de fortalecimiento para evitar una recaída.

El seleccionador Hong Myung-bo espera que ambos jugadores estén disponibles para el partido contra México este jueves en Guadalajara, en el occidente del país.

Este domingo, los Tigres de Asia reanudaron sus entrenamientos luego de un día de descanso que algunos jugadores, entre ellos el capitán y figura, Son Heung-min.

La plantilla aprovechó para para pasear por Guadalajara y probar su comida tradicional.

El equipo tuvo un entrenamiento ligero consistente en un rondo a tres grupos y dominio de balón, mientras que los porteros realizaron trabajos de reacción y recepción de balón.

El cuerpo técnico ha cumplido sesiones de análisis en vídeo con el fin de mejorar errores en las transiciones y en el desarrollo de jugadas de ataque, señaló un vocero del equipo.

Luego de la victoria ante República Checa por marcador de 2-1, Los Guerreros de Taeguk buscarán asegurar el liderato del grupo A, que hoy comparten con México, para allanar su camino hacia los dieciseisavos de final del torneo. EFE

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