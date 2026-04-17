Corina Machado es recibida por el líder de la oposición española, que la llama valiente

1 minuto

Madrid, 17 abr (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue recibida este viernes en Madrid por el presidente del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, que en su primer saludo en público la llamó «valiente».

Machado llegó en torno a las 11.00 de la mañana hora local (09:00 GMT) a la sede de la formación política, una hora después de lo previsto.

«Valiente», le dijo Feijóo a la líder opositora, a quien le dio dos besos y un abrazo a su llegada.

A las puertas del PP en Madrid salieron a recibirla también otros altos cargos del partido. Además de Feijóo, el secretario general, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Machado.

Entre quienes se encontraban igualmente a la entrada estaba Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, así como venezolanos con los que mantendrá un encuentro, que celebraron su llegada con gritos de «Libertad».

Su agenda contempla una reunión en privado con Feijóo y un encuentro con parte de la comunidad venezolana. Esta tarde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad, mientras que el sábado dará una rueda de prensa y se verá con la comunidad venezolana en la céntrica Puerta del Sol. EFE

mgr-pem/jgb

(foto)(vídeo)