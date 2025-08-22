Correos español suspende los envíos de paquetes de bajo valor a EE.UU. y Puerto Rico

2 minutos

Madrid, 22 ago (EFE).- La empresa española Correos suspenderá temporalmente a partir del próximo 25 de agosto la admisión de paquetes hacia Estados Unidos y Puerto Rico con valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681 euros), debido al endurecimiento en las normas aduaneras estadounidenses.

La suspensión de los envíos es generalizada entre los operadores postales europeos, según recordó este viernes en un comunicado Correos, empresa pública dedicada al envío postal y al sector logístico, y, de hecho, ya lo han comunicado las empresas de países como Francia, Alemania, Bélgica, Suecia o Dinamarca.

Una vez que entre en vigor la suspensión, Correos solo gestionará el envío de cartas y documentos sin valor comercial, libros, así como el envío de regalos entre particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares.

EE.UU. ha aprobado una orden ejecutiva que elimina las exenciones arancelarias a los envíos de bajo valor (“minimis”), que hasta ahora aplicaba a los envíos con valor declarado de mercancía igual o inferior a 800 dólares.

De este modo, a partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías de dicho valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen de los envíos y del valor del producto, ha indicado la compañía postal española.

Esta situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales que gestionan envíos con destino a Estados Unidos, «a modificar sustancialmente sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos aduaneros, impactando de manera significativa en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico».

La decisión de la suspensión temporal de los citados envíos se debe al escaso margen de tiempo para adaptarse a estas nuevas exigencias y en aras de proteger los intereses de sus clientes. EFE

