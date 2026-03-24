Costa Rica investiga naufragio con dos muertos posiblemente vinculado con el narcotráfico

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San José, 23 mar (EFE).- El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) informó este lunes que indaga las causas y posibles vínculos con el narcotráfico de un naufragio ocurrido en altamar, que dejó como saldo un herido de gravedad y dos muertos, un suceso que no vinculan en un principio a los ataques de Estados Unidos.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, afirmó en declaraciones a los medios que la entrega de los cuerpos y del herido se dio el pasado sábado, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas costarricense recibió un reporte de las autoridades de Estados Unidos, como parte del patrullaje conjunto.

«El personal de Guardacostas nos indica que ellos reciben un reporte por parte del patrullaje conjunto con Estados Unidos que les indican que atendieron un naufragio en mar abierto y recogen dos cuerpos y una tercera persona con vida (…) Los agentes del OIJ reciben los cuerpos que son trasladados a la morgue y la tercera persona está en un hospital en San José en cuidados intensivos», explicó Muñoz.

Según el organismo, los agentes se encuentran haciendo investigaciones y recopilando toda la información posible para determinar las circunstancias en que los sujetos resultaron lesionados y si están relacionados con el narcotráfico.

«Lo manejamos como un naufragio y eso es lo que se está atendiendo», detalló el subdirector tras ser consultado por los medios de comunicación si la causa podría ser un ataque directo por parte de autoridades estadounidenses contra la lancha por su posible vínculo con el narcotráfico.

«No podemos asegurar ni afirmar que tenga relación con esto (bombardeo)», detalló Muñoz.

Sin vínculo probable con ataques de EE.UU.

Sin embargo, agregó que en su «apreciación y título personal por la experiencia» los casos internacionales que han visto sobre bombardeos en el combate contra el narcotráfico por parte de autoridades estadounidenses «han sido fulminantes, las embarcaciones son eliminadas de inmediato y ni siquiera se han recuperado indicios de droga o mucho menos cuerpos», por lo que es «poco probable» y «no es compatible con el ataque de un misil o un cohete dirigido».

Según explicó el subdirector, la zona donde se dan estos hechos es una ruta muy utilizada por el narcotráfico. «No estamos diciendo con esto que esté relacionada con alguna acción del Gobierno de Estados Unidos, pero la ruta en donde está, es una zona del Pacífico sur y central conocida y usualmente usada por lanchas rápidas que traen droga con destino al norte, pasando por Costa Rica o quedándose acá», expresó Muñoz.

La persona herida se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con quemaduras graves en el 50 % del cuerpo, mientras que a los cuerpos se les está realizando las autopsia para determinar la posible causa y forma de muerte.

De momento, las autoridades costarricenses no han identificados a los sujetos, aunque presumen que son suramericanos.

Este anuncio por parte de las autoridades de Costa Rica se produce después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran el pasado viernes que habían llevado a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico y explicaron que tres personas sobrevivieron al bombardeo, sin especificar si hubo o no víctimas mortales, y lo notificaron a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate.

EE.UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico, y con la ofensiva notificada la semana pasada son ya más de 40 bombardeos los acometidos contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025. EFE

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