Costa Rica registra desempleo del 6 % y una informalidad del 37,4 %

San José, 2 oct (EFE).- Costa Rica registró un 6 % de desempleo en agosto de 2025, cifra sin variación en comparación al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de informalidad se situó en el 37,4 %, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC para el trimestre entre junio y agosto muestra que la población desempleada se estimó en 137.000 personas, 76.000 hombres y 62.000 mujeres. Este indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 25.000 personas a nivel nacional con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La tasa de desempleo en hombres se situó en un 5,4 %, mientras que en las mujeres fue del 6,9 %.

Según los datos oficiales, la tasa neta de participación laboral nacional fue del 54 %, que se desglosa en un 66,1 % para los hombres y del 41,9 % para las mujeres.

Entre otros datos revelados por el estudio, la población ocupada nacional fue de 2,16 millones de personas, para una tasa de ocupación del 62,5 % en hombres y del 39 % en mujeres.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentraron los ocupados fueron las actividades de comercio y reparación (16 %), la enseñanza y salud (11,2 %), seguido por las actividades de la industria manufacturera (11 %).

Los datos del INEC agregan que el empleo informal se situó en el 37,4 %, lo que representa cerca de 810.000 personas. EFE

