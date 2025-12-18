Crisis y perspectivas económicas centran la sesión de diciembre del parlamento cubano

La Habana, 18 dic (EFE).- La grave crisis económica de Cuba, el plan para revertirla y las difíciles perspectivas para el año que viene van a centrar la sesión que celebra este jueves la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral).

La sesión ordinaria de final de año, que normalmente reúne durante dos o tres días a los 450 diputados en La Habana, se celebra en esta ocasión en versión reducida y por videoconferencia debido a la profunda crisis en que se encuentra sumida la isla.

El país se encuentra en una situación «crítica», reconoció este sábado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su discurso ante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Este encuentro es donde se debaten y aprueban las propuestas que luego van a la ANPP, que habitualmente ratifica por unanimidad lo que se le presenta. Aunque en las elecciones parlamentarias se presentan individuos sin siglas políticas, la inmensa mayoría de los candidatos son del PCC.

La agenda de la ANPP incluye, en primer lugar, una revisión de la implementación del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía, el plan anticrisis del Ejecutivo cubano, conformado por recortes presupuestarios, reformas y medidas para aumentar la captación estatal de divisas.

Según dijo Díaz-Canel ante el Comité Central del PCC, este programa combina «rigor económico» y «justicia social».

Además se va a revisar la evolución macroeconómica del país, que entre 2020 y 2024 perdió un 11 % de su PIB y va a cerrar este año también en negativo por el derrumbe de la producción agrícola e industrial, la falta de insumos y los prolongados apagones diarios, de 20 o más horas en amplias zonas del país.

«Sí, hay una enorme carencia material en Cuba», reconoció Díaz-Canel ante el pleno del Comité Central del PCC, donde reconoció que pese al «cansancio», «incertidumbre» e «irritación en sectores sociales», «no hay soluciones fáciles ni rápidas» para las múltiples crisis que sufre el país.

También se va a analizar el presupuesto nacional para 2026, que debería venir acompañada de una previsión de producto interno bruto (PIB) para el año que acaba y el próximo ejercicio.

Parece que la ANPP no va a abordar la unificación cambiaria, uno de los múltiples nodos interconectados de la crisis económica, pese a que el Banco Central de Cuba (BCC) anunció por sorpresa la víspera el establecimiento de una tercera tasa de cambio, que va a ser «flotante» (con oscilación diaria), aunque solamente para exportadores y oferentes de divisa.

A todas estas dificultades hay que sumar una crisis energética de difícil solución y una crisis sanitaria derivada de una epidemia de chikunguña y dengue que se ha extendido por toda la isla en los últimos meses, con más de 70.000 infectados y 52 muertes, según los registros oficiales. EFE

