Cronología de los tres primeros meses de guerra en Irán

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Redacción Internacional, 28 may (EFE).- Han pasado tres meses desde que Estados Unidos e Israel comenzaran una ofensiva aérea contra Irán, que descabezó en los primeros días la cúpula militar y de poder de Teherán, pero que ahora se extiende sin un fin claro con un frágil alto el fuego y concentrando las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Además, el 2 de marzo, Israel comenzó una ofensiva aérea y terrestre en Líbano, ha ocupado parte del sur y dejado miles de muertos.

Estos son los eventos más destacados de estos tres meses:

28 de febrero de 2026.- Estados Unidos e Israel bombardean Irán y matan al líder supremo, Alí Jameneí, junto a otros altos cargos como el ministro de defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. Bombardean una escuela en el sur de Irán, con decenas de víctimas, la mayoría niñas. Irán responde lanzando misiles y drones contra Israel, países vecinos y bloquea el estrecho de Ormuz.

1 de marzo.- Irán declara 40 días de luto y nombra un consejo de transición.

2 de marzo.- Hizbulá se suma al conflicto atacando el norte de Israel, quien retoma los bombardeos a las afueras de Beirut. Chipre intercepta varios drones y uno impacta en una base militar británica del suroeste, lo que provoca la movilización de fuerzas europeas de la OTAN.

3 de marzo.- Un submarino de EEUU hunde el buque iraní IRIS Dena frente a Sri Lanka, provocando 86 muertos. La OIEA afirma que no tiene evidencias de que Irán tuviera un plan para construir una bomba atómica.

4 de marzo.- Las defensas aéreas de la OTAN derriban un misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Turquía. Tres barcos son atacados en el estrecho de Ormuz.

5 de marzo.- Irán cifra en 1.230 los fallecidos.

6 marzo.- Trump dice que solo aceptará una «rendición incondicional» de Irán y se produce la peor oleada de bombardeos.

8 de marzo.- Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, es elegido nuevo líder supremo de Irán.

9 marzo.- La OTAN derriba un segundo misil sobre Turquía.

10 marzo.- Macron anuncia una misión internacional ‘defensiva’ para abrir el estrecho.

11 de marzo.- Irán lanza su oleada de ataques “más dura y devastadora” contra Israel y el Golfo. Son atacados tres barcos, entre ellos el granelero griego ‘Star Gwyneth’.

12 de marzo.- Jameneí se dirige por escrito por primera vez a la nación y promete vengar a los asesinados.

13 de marzo.- EEUU confirma la muerte de seis soldados en el avión cisterna KC-135 estrellado en Irak.

14 de marzo.- EEUU ataca la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera. La Guardia Revolucionaria anuncia nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses.

17 de marzo.- Israel mata al jefe de la seguridad nacional de Irán y mano derecha del difunto Jameneí, Alí Lariyani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani. Trump responde a Irán que no tiene miedo a otro Vietnam en caso de incursión terrestre y dice que la OTAN comete «un error muy tonto» por no apoyarlo.

18 de marzo.- Israel ataca Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo, y mata al ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib. Irán responde con ataques contra EAU y Catar, incluido a la refinería de Ras Laffan, la principal instalación de gas natural licuado del país.

19 de marzo.- Irán lanza ofensivas contra estructuras energéticas en Arabia Saudí, Catar y Kuwait, y contra la Quinta Flota de EE.UU.

21 de marzo.- Trump da un ultimátum de 48 horas a Irán para que abra Ormuz bajo amenaza de atacar plantas energéticas y puentes. Irán denuncia un ataque contra la instalación nuclear de Natanz.

22 de marzo.- La ONG HRANA cifra en más de 3.200 los fallecidos en Irán.

23 marzo.- Trump pospone el últimatum y dice que Irán quiere llegar a un acuerdo en los próximos cinco días. Irán lo niega.

24 de marzo.- EEUU plantea a Irán una propuesta para poner fin a la guerra.

25 de marzo.- Irán rechaza la propuesta estadounidense y presenta otra.

26 marzo.- Trump extiende hasta el 6 de abril el plazo para que Irán reabra Ormuz y suspende los ataques a instalaciones energéticas iraníes hasta entonces. Pakistán actúa de intermediario de conversaciones indirectas.

30 de marzo.- El Parlamento iraní debate la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y un proyecto de ley para cobrar peaje en Ormuz.

1 abril.- Trump dice que Irán le ha pedido un alto el fuego e Irán lo niega.

2 de abril.- EEUU afirma que atacará Irán con “mucha fuerza” durante las próximas dos semanas.

3 de abril.- Irán derriba un caza estadounidense con dos militares a bordo. Otro avión estadounidense se estrella en Ormuz.

4 abril.- El Pentágono contabiliza 13 militares estadounidenses muertos y 365 heridos.

5 abril.- Trump pospone 24 horas el ultimátum.

6 abril.- Irán negocia con Omán un «protocolo» para transitar por el estrecho de Ormuz. Irán confirma el bombardeo a la petroquímica de Pars Sur.

7 de abril.- Trump advierte que «esta noche morirá toda una civilización», horas antes de que expire el ultimátum que había dado a Teherán para reabrir el estrecho.

8 de abril.- Se pacta un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, gracias a la mediación de Pakistán.

9 de abril.- Irán eleva a más de 3.000 los muertos. La tregua acordada por EEUU e Irán pende de un hilo por los ataques de Israel al Líbano.

11-12 de abril.- Se celebra en Islamabad la primera ronda de conversaciones directas entre delegaciones estadounidenses e iraníes, bajo mediación paquistaní, que fracasa por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz. Tras la reunión, Trump anuncia que tomará el control de Ormuz y lo bloqueará.

13 de abril.- EEUU impone un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.

15 abril.- Se descarta una segunda ronda de contactos directos entre Irán y EEUU para el 17 y 18.

16 abril.- Trump anuncia que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días.

17 abril.- Irán anuncia que desbloquea totalmente Ormuz hasta el fin de la tregua.

18 abril.- Irán retoma el «control estricto» de Ormuz tras denunciar que EEUU obstaculiza su tránsito marítimo.

21 abril.- JD Vance retrasa su viaje programado a Pakistán. Hay incertidumbre sobre la segunda ronda de conversaciones con Irán ya que este país no ha confirmado su participación. Trump anuncia a última hora que extiende el cese, que acababa el 22.

24 abril.- Una delegación estadounidense formada por Steve Witkoff y Jared Kushner viajará a Pakistán el 25 para participar en conversaciones.

25 abril.- El ministro de Exteriores de Irán abandona Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados estadounidenses. EEUU cancela el viaje a Pakistán de los negociadores.

1 mayo.- Irán envía a EEUU una nueva propuesta de negociación a través de Pakistán.

3 mayo.- Irán confirma que recibió a través de Pakistán la respuesta de EEUU sobre su propuesta. Trump anuncia el «Proyecto Libertad» con más de cien aeronaves, buques y drones para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. El 5 de mayo lo suspende a petición de Pakistán.

4 de mayo.- Trump amenaza con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán si Teherán ataca buques estadounidenses.

6 mayo.- Irán evalúa la propuesta de paz de EEUU, después de que Trump advirtiera de que, si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad.

7 de mayo.- Irán denuncia que Estados Unidos atacó dos embarcaciones cerca del estrecho.

10 mayo.- Pakistán confirma que ya tiene la respuesta de Irán a la propuesta de EEUU y Trump la califica de «totalmente inaceptable».

18 mayo.- Trump anuncia que suspende un ataque contra Irán planeado para el un día después.

19 mayo.- Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo.

25 mayo.- El equipo negociador iraní viaja a Catar para tratar el acuerdo de paz. Al final del día, Estados Unidos ataca «en defensa propia» sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes en el sur del país.

27 de mayo.- Un borrador preliminar de acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del cerco a buques iraníes, según la televisión iraní. Trump lo niega y condiciona un acuerdo a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel. EFE

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