Cuatro muertos en ataques rusos en Ucrania

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Ataques rusos en el sureste y el centro de Ucrania dejaron cuatro muertos este domingo, el mismo día en el que está prevista una reunión entre los líderes ucraniano, francés, alemán y británico.

Los bombardeos contra una localidad de la región de Zaporiyia, en el sureste, mataron a dos personas y dejaron tres heridos el domingo, informaron el gobernador regional, Ivan Fedorov, y la policía regional.

«Los ataques cayeron cerca de una parada de transporte público», afirmó Fedorov.

En la ciudad de Zaporiyia, «murió un hombre de 56 años, conductor de minibús» tras un ataque con dron ruso, habían informado previamente los servicios de emergencia ucranianos en Telegram, acompañando el mensaje con una foto del vehículo.

En la región de Dnipropetrovsk (centro), un hombre de 59 años también murió a causa de ataques con drones y bombardeos aéreos, según la administración militar local, que reportó además un herido.

Un impacto «destruyó parcialmente» un edificio de recepción de contenedores del almacén centralizado de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de Chernóbil, indicó el operador nuclear público ucraniano, Energoatom, en Telegram.

Precisó que el edificio estaba vacío en ese momento y que los niveles de radiación se mantienen normales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, calificó el incidente de «profundamente preocupante», mientras que el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, acusó a Moscú de «amenazar la seguridad nuclear».

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia atacó el país con 236 drones el domingo de madrugada, de los que 215 fueron interceptados.

Estos nuevos ataques se producen cuando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, debe reunirse este domingo en Londres con sus homólogos francés, Emmanuel Macron, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Macron, Merz y Starmer mantendrán primero una reunión a tres antes de recibir a Zelenski, con el objetivo de «hacer balance de los trabajos emprendidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania», según la presidencia francesa.

Zelenski propuso esta semana un cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien rechazó la idea mientras no se negocie un acuerdo final para poner fin a la guerra.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y Rusia, en represalia por los bombardeos rusos diarios contra su territorio.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este domingo que había interceptado 95 drones ucranianos desde la noche anterior.

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