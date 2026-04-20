Cuatro personas son asesinadas en otro notorio suceso violento en Trinidad y Tobago

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San Juan, 20 abr (EFE).- Cuatro personas, tres adultos y una menor de entre 8 y 10 años, fueron acribillados a balazos por desconocidos en Trinidad y Tobago, en otro notorio suceso que ha consternado al país.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades trinitenses, a eso de las 19.30 (23.30 GMT) de ayer, domingo, un grupo de desconocidos comenzó a disparar contra varias personas que andaban en un vehículo en Morvant, al este de Puerto España, capital trinitense.

De momento, se desconoce la identidad de los adultos, aunque algunos medios han identificado a la menor asesinada como J’layna Armstrong.

Un video colgado en las redes sociales muestra a una mujer, presuntamente familiar de las víctimas, gritando tras la masacre, que ha consternado al país caribeño, que en los pasados días ha sido testigo de otros dramáticos sucesos, incluyendo dos este fin de semana.

El pasado sábado, las autoridades encontraron dentro de un hoyo 56 cuerpos, 50 niños y seis adultos, de los que dos empleados de una funeraria planificaban deshacerse en el Cementerio Cumuto, en la parte norte-central del país.

Los seis adultos son cuatro hombres y dos mujeres, indicaron medios locales con información de la investigación preliminar de las autoridades.

El suceso ocurrió a eso de las 10.10 (14.10 GMT) del sábado, cuando un jardinero, vecino del camposanto, vio a los sospechosos, ambos trabajadores de una funeraria, cavando un hoyo.

El jardinero consiguió hacerse cargo de ambos y los llevó al Cuartel de la Policía de Cumuto, cercano al camposanto, donde aún permanecen.

Horas más tarde de este suceso, se reportó el asesinato de una agente de la Policía Municipal de Trinidad y Tobago por desconocidos en el cuartel donde trabajaba, y de donde los sicarios robaron -al menos- 62 armas de fuego y unas 4.000 balas.

La oficial asesinada fue identificada como Anusha Eversley, una soldado de dicho cuerpo policial.

De acuerdo con la pesquisa de las autoridades, la última vez que alguien vio con vida a Eversley fue a las 23.00 hora local (03.00 GMT) del sábado, en el cuarto de interrogación del Cuartel de la Policía Municipal San Fernando, en la parte central-oeste del país.

Pero, según las autoridades, no fue hasta las 04.40 hora local (08.40 GMT) de ayer, domingo cuando un agente regresó a la estación de policía y encontró el lugar a oscuras.

Eversley fue encontrada muerta sobre un colchón.

Asimismo, la Policía confirmó que 62 armas de fuego fueron robadas de la bóveda. EFE

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