Cuba busca medalla en 19 disciplinas de los Juegos Centroamericanos 2026

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La Habana, 22 jul (EFE).- Cuba acudirá a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto, con 504 deportistas y la misión de obtener unas 70 medallas en 19 disciplinas con una combinación de figuras consagradas y nuevos talentos.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), la primera dorada debería de llegar a través del ciclismo femenino.

La selección del ciclismo insular estará liderada por las reconocidas estrellas Arlenis Sierra, la principal carta de triunfo en las pruebas de ruta, y Marlies Mejías, especializada en medio fondo en pista.

El boxeo, el buque insignia del medallero isleño, tiene al campeón olímpico Julio César La Cruz (90 kg), entre sus principales bazas, quien combatirá por su cuarta corona centroamericana.

El equipo de 12 púgiles (6 hombres y 6 mujeres) pretende superar los dos títulos de San Salvador 2023 y para ello cuenta con el superligero Erislandy Álvarez (63,5 kg), oro olímpico en París 2024, y Fernando Arzola (+90 kg), oro en la edición anterior de esta competencia.

Por el equipo femenino buscarán medallas Dayira Mesa (70 kg), Yailena Palomo (51 kg), Yoana Rodríguez (75 kg), y la joven quinceañera Dayanis de la Caridad Montero.

Otros deportes de combate como la lucha libre y grecorromana, el judo y el taekwondo, también llevan figuras que podrían sumar medallas.

Lucha grecorromana: el campeón olímpico y mundial Luis Orta (67 kg); el monarca mundial Gabriel Rosillo (97 kg) y el multimedallista del orbe Oscar Pino (130 kg).

Lucha Libre: el campeón centroamericano Arturo Silot (97 kg); Geannis Garzón (74 kg); la bronceada olímpica Milaimy Marín (76 kg) y la campeona panamericana junior Greili Bencosme (50 kg).

Judo: el titular mundial y centroamericano Andy Granda (+100 kg), el monarca panamericano Iván Silva. Además sobresalen las campeonas panamericanas Maylín del Toro (63 kg) y Lianet Cardona (78 kg), y Dayanara Curbelo (+78 kg), bronce en panamericano 2026.

En atletismo el principal referente es la subcampeona mundial Leyanis Pérez, en el triple salto. Otros que van por el oro son Lázaro Martínez (triple salto), Dacsy Brison (salto de altura), Silinda Morales (lanzamiento del disco), Jorge Hodelín (salto de longitud) y el martillista Miguel Zamora.

En canotaje, las posibilidades de medallas recaen casi exclusivamente en Yarisleidis Cirilo, José Ramón Pelier y Geduar González.

La nadadora Andrea Becali, oro en los relevos de 4×100 y 4×200 libre, y bronce en 100 y 200 metros de ese mismo estilo en la anterior cita regional de San Salvador 2023, es otra de las promesas jóvenes.

El levantamiento de pesas cuenta con la subcampeona mundial Marifélix Sarría (+87 kg) y con Otto Oñate, Ludia Montero, y el monarca continental Arley Calderón.

En taekwondo se esperan réditos en la especialidad kyorugi Marlyn Pérez (53 kg), Tamara Robles (-57 kg), Anaisel León (-67 kg), Arlettys Acsta (73 kg) y Elianet Crespo (+73 kg). Por los varones destacan Brayan Cantero (68 kg), Kelvin Calderón (80 kg) y Yoikel Goicochea (+87 kg), y en judo Poomsae y Formato Mixto, Tania Delgado y Danny Junior.

En raquetbol las figuras son Merinányelly Delgado, Alejandra Jiménez y María Céspedes, bronce en San Salvador 2023, así como con Luis Pérez y Ramón de León.

El ajedrez buscará conquistar siete medallas con el GM Dylan Berdayes y el MI Daniel Hidalgo, y las MI Ineymig Hernández y Roxangel Obregón.

En los deportes colectivos las posibilidades de títulos apuntan a las selecciones de balonmano que acuden con nóminas en reconstrucción, que combinan talentos nóveles y líderes con experiencia en ligas extranjeras, según las previsiones.

El béisbol proyecta superar la segunda posición alcanzada en San Salvador 2023. EFE

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