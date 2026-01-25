Cuba defiende la preparación militar como disuasión en medio de tensiones con EEUU

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió este sábado la preparación militar del país como mecanismo de disuasión frente a una eventual agresión de Estados Unidos, en medio de crecientes tensiones con Washington.

«La mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo (Estados Unidos) tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país», dijo Díaz-Canel durante un ejercicio militar en una unidad de tanques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

«Y eso tiene que ver mucho con la preparación que tengamos para este tipo de acciones militares», añadió el mandatario, que vestía de uniforme de campaña verde olivo, en declaraciones divulgadas por la televisión cubana.

Díaz-Canel, que preside el Consejo de Defensa Nacional, encargado de asumir el control del país en circunstancias excepcionales como conflictos o desastres naturales, estuvo acompañado por el ministro de las FAR, general Álvaro López Miera, y otros altos mandos militares cubanos.

«Esto cobra una importancia relevante en los momentos actuales», enfatizó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra Cuba desde que lanzó el 3 de enero la operación militar en Caracas que condujo a la captura del ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de la isla.

Durante esa operación, murieron 32 soldados cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo de seguridad de Maduro.

El Consejo de Defensa Nacional se reunió hace una semana para «incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal», señaló un comunicado oficial publicado por medios estatales.

Esa reunión analizó y aprobó «los planes y medidas del paso al Estado de Guerra», agregó el comunicado, sin proporcionar más detalles.

Estos ejercicios militares, en los que participan estudiantes y trabajadores, forman parte de la preparación del país «bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo», término utilizado por las autoridades para la movilización de civiles en caso de enfrentamiento armado.

rd/cjc