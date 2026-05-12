Cuba deja de fijar los precios minoristas para el combustible, por motivos económicos

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La Habana, 12 may (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este martes que va a poner fin a los precios minoristas fijos para el combustible, al alegar motivos económicos, y agregó que la formación de precios se basará a partir de ahora en los costos de cada operación.

El Ministerio cubano de Finanzas y Precios aseguró -en un comunicado- que «en las presentes condiciones», con las dos más recientes órdenes ejecutivas de EE.UU. contra Cuba, «no se puede sostener económicamente» un «precio fijo para la venta de combustibles».

«A partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica», explicó la nota.

El ministerio agregó que «ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país».

Finanzas y Precios indicó que en la conformación del precio minorista se computará «el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional».

Hasta ahora, el Gobierno cubano fijaba un precio único para la venta minorista de los distintos tipos de gasolina y el diésel, tanto en divisas como en pesos cubanos, y la red estatal de servicentros (gasolineras) despachaba combustible a esos precios.

A partir del viernes, es incierto cómo va a funcionar este sistema; al menos con la información aportada por el comunicado, que asegura que las más recientes reformas han «permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera».

Aunque en los últimos meses se había permitido al sector privado, por primera vez, importar combustible, la comercialización al por menor había permanecido en manos del Estado.

Algunas empresas privadas habían rentado gasolineras al Estado para almacenar allí diésel y gasolina (por logística y seguridad, entre otros aspectos), pero -en un primer momento- el Gobierno cubano aseguró que el sector privado no podía comercializar o revender el combustible.

EFE no ha podido confirmar, hasta el momento, si ese condicionante va a ser retirado, en lo que sería una medida de liberalización de la economía de carácter centralista y planificada de la isla.

Desde enero, Washington ha presionado a Cuba para que abra de forma significativa su economía y reforme su sistema político, lo que ha incluido amenazas de intervención militar.

Entre las medidas aplicadas por EE.UU a Cuba se destaca el bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la llegada de crudo importado a la isla y la más reciente ronda de sanciones, con medidas secundarias de carácter extraterritorial. EFE

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