Cuba denuncia que el bloqueo petrolero de EEUU impide distribuir ayuda de la ONU
El gobierno cubano denunció este miércoles que la falta de combustible provocada por el cerco petrolero que Estados Unidos impide a la ONU distribuir 170 contenedores de ayuda humanitaria en la isla comunista.
Desde enero, Washington ha decretado además varias oleadas de sanciones contra empresas y dirigentes cubanos, agravando la crisis económicas y energética que ya enfrentaba la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962.
«Según (la) ONU, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible», denunció en X el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
El jefe de la diplomacia cubana destacó que «el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población» y «es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano».
«No solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial», apuntó.
El presidente Donald Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con «tomar el control» de la isla.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el lunes a Washington a levantar «de inmediato» esas sanciones.
«Hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a los suministros médicos y a los medicamentos esenciales. Esto es inaceptable», añadió Türk.
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