Cuba desmonta una red de presunto tráfico ilegal de divisas

2 minutos

La Habana, 22 nov (EFE).– El Ministerio del Interior (Minint) desmontó de forma parcial una red de presunto tráfico ilegal de divisas, fundamentalmente dólares, entre Cuba y Estados Unidos que operaba un cubano desde la ciudad de Miami, informó este sábado la prensa estatal.

El jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, el teniente coronel Yisnel Rivero, sostuvo que la red movió más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares entre febrero y septiembre de este año, según el sitio web oficialista Cubadebate.

El esquema, organizado por el cubano Humberto Mora, captaba las divisas en Estados Unidos donde este abría cuentas bancarias a nombre de testaferros para mover el dinero y pagarle a proveedores, acorde con la denuncia.

El Minint detalló que en Cuba la red estaba asentada en la provincia de Camagüey (este) desde donde se distribuía las remesas enviadas por los cubanos emigrados a sus familiares. Ese dinero llega a Cuba en pesos cubanos.

En este caso, las familias recibían el equivalente de las remesas en pesos cubanos, y los dólares se quedaban en el extranjero para pagar importaciones de negocios privados.

Mora recibía una comisión sobre las remesas enviadas y otra a los dueños de pequeñas y medianas empresas que necesitaban divisas, fundamentalmente dólares, para importar insumos. Los dueños de esos negocios usaron los servicios de Mora para importar insumos sin recurrir a las vías estatales.

Así, el dinero quedaba fuera del sistema financiero oficial, acorde con las autoridades cubanas que además señalaron que al menos cuatro propietarios de negocios son investigados.

El Minint mencionó que en estos esquemas está la figura el “financista” como operadores que captan dólares fuera de la isla y gestionan su distribución en pesos cubanos dentro del país.

La situación ha llevado a que las autoridades reconozcan que “el país recibe menos del 10 % de lo que antes entraba” en remesas a través de canales oficiales.

El Minint lamentó que redes de este tipo fomentan el aumento de la tasa de cambio informal y agravan la escasez de divisas del país, entre otros impactos negativos.

La caída del turismo y de los envíos de remesas por vías formales (siempre con intermediarias estatales) han deteriorado notablemente el acceso del Estado cubano a divisas en un contexto de marcada crisis económica, elevada inflación y dolarización parcial de la economía. EFE

