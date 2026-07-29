Cuba gana la medalla de oro en equipos de remo mixtos en los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- Cuba ganó este miércoles la medalla de oro en la prueba por equipos de remo mixtos de ocho personas o más de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, de la mano de los remeros Enrique Heredia y Rayma Ortiz.

Los dos remeros cubanos concluyeron la carrera que les dio el oro en un tiempo de 6:36.45 minutos, por delante de los representantes de Venezuela (Zairet Rollos y Jaime Machado), quienes se quedaron con la medalla de plata al concluir con una marca de 6:43.79.

Mientras, el bronce lo conquistaron Aylin Ibarra y Jennifer De la Rosa para México, quienes terminaron con un tiempo de 6:52.37, en esta prueba celebrada en Bonao (centro del país).

Por su parte, República Dominicana llegó última, con una marca de 9:59.04. realizada por Jancarlos Tineo y Jennette Ramírez.

En lo que va de este miércoles, México lidera la clasificación general de medallas con un total de 138 (57 oro, 47 plata y 34 bronce); seguida de Colombia, con 90 medallas (34 oro, 33 plata y 23 bronce), y de Cuba, con 52 medallas (16 oro, 16 plata y 20 bronce).

El cuarto lugar lo ocupa Venezuela, que suma 67 preseas (12 oro, 20 plata y 35 de bronce), seguida de República Dominicana, con 54 medallas (10 oro, 11 plata y 33 bronce). EFE

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