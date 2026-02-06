Cuba incluye a dos grandesligas en su lista de 30 peloteros para el Clásico Mundial 2026

2 minutos

La Habana, 5 feb (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció este jueves la nómina de 30 peloteros que jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en donde destaca la presencia de dos jugadores de las Grandes Ligas (MLB) y nueve de las ligas menores (MiLB).

Entre los convocados que juegan en la Gran Carpa se encuentra el tercera base de Los Angelinos de Los Ángeles Yoan Moncada y el relevista de los subcampeones Azulejos de Toronto Yariel Rodríguez.

Ambos peloteros repiten su participación con el equipo nacional, después de destacar en el Clásico de 2023, el primer torneo internacional en el que Cuba jugó con beisbolistas activos en la MLB desde el triunfo de la revolución en 1959.

Una de las figuras que destaca entre los cubanos del sistema de granja de Grandes Ligas es el primera base Malcom Núñez, que juega para la filial de Triple A (el nivel más alto de la MiLB) de los Piratas de Pittsburgh.

En las últimas semanas varios peloteros cubanos de la MLB decidieron no participar con el combinado nacional.

El caso más mediático ha sido el de Andy Pages, jardinero central de los campeones Dodgers de Los Ángeles, quien cerró una gran temporada (.272 y 27 jonrones) y había dicho en un principio que sí quería participar en el Clásico.

Preguntado por EFE sobre la falta de nombres de grandesligas en la nómina, el mánager de Cuba, Germán Mesa, aseguró que «en esos eventos cortos no siempre gana el mejor» sino el que «mejor juega».

Cuba también contará con tres peloteros de la liga japonesa (NPB), entre ellos el lanzador Liván Moinelo, nombrado jugador más valioso de la Liga del Pacífico de la NPB.

El róster para la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol -del 5 al 17 de marzo- se completa con 18 jugadores del circuito local.

Cuba participará con la aspiración de repetir el histórico cuarto puesto logrado en el Clásico Mundial de 2023.

En esa edición contó con Andy Ibáñez (segunda base de los Dodgers), Yoan Moncada (Angelinos) y Luis Robert (Mets).

Las rondas de grupos se jugarán en las ciudades estadounidenses de íMiami, (Florida) y Houston (Texas), así como en San Juan (Puerto Rico); y Tokio (Japón). Los cuartos de final se dividirán entre Miami y Houston, y la ronda final se jugará en Miami.

Cuba se encuentra en el Grupo A con Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia.

Japón es el actual campeón después de derrotar a Estados Unidos en el partido por el campeonato de 2023. EFE

