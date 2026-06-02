Cuba niega que el conglomerado empresarial de los militares sea una «estructura opaca»

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La Habana, 2 jun (EFE).– El Gobierno cubano negó este martes que el conglomerado empresarial de los militares, Gaesa, sea una «estructura opaca» que actúa de forma «paralela al Estado» en el primer comunicado al respecto desde que la entidad fue sancionada por EE.UU. hace un mes.

“El Grupo de Administración Empresarial no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano», señala una declaración del Ejecutivo, difundida en medios estatales, que responde a algunas de las principales críticas sobre la empresa.

El comunicado asegura además que Gaesa, que se estima que supone en torno al 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla, es «una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”, en referencia a las sanciones estadounidenses. EFE

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