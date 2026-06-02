Cuba niega que el conglomerado empresarial de los militares sea una «estructura opaca»

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La Habana, 2 jun (EFE). – El Gobierno cubano negó este martes que el conglomerado empresarial de los militares, Gaesa, sea una «estructura opaca» que actúa de forma «paralela al Estado» en el primer comunicado al respecto desde que la entidad fue sancionada por EE.UU. hace un mes.

“El Grupo de Administración Empresarial no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano», señaló una declaración del Ejecutivo, difundida en medios estatales, que responde a algunas de las principales críticas sobre la empresa.

El comunicado aseguró además que Gaesa, que se estima supone en torno al 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla, es «una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”, en referencia a las sanciones estadounidenses.

El Gobierno cubano agregó que este conglomerado empresarial es “uno de los tantos ejemplos» que a lo largo de las décadas ha permitido a la isla «resistir la agresión permanente del Gobierno de Estados Unidos”.

Sobre su creación, la declaración oficial refirió que tuvo lugar en “pleno Período Especial para enfrentar la guerra económica” y mencionó que la actividad económica relacionada con la empresa ha permitido llevar a cabo inversiones en centrales termoeléctricas, vías hidráulicas, hospitales y escuelas.

“Los frutos de esta actividad empresarial han sido destinados también a inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) de Holguín, al diseño y consolidación de grandes obras hidráulicas, entre ellas los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur para el beneficio de millones de cubanas y cubanos”, detalló.

Refiere, asimismo que todas esas actividades “han sido informadas sistemáticamente a la dirección del Partido (PCC, único legal), el Estado y el Gobierno y, en todos los casos, objeto del máximo control y fiscalización de las autoridades y mecanismos competentes”.

Esta declaración contrasta con la respuesta que dio en entrevista a EFE en 2024 la entonces contralora general, Gladys Bejerano, quien aseguró que Gaesa en su conjunto no era auditada por este órgano de fiscalización.

El Gobierno cubano aseguró asimismo que “aunque su obra no haya sido contada lo suficiente, habla por sí sola y lo hace por encima de la calumnia de Estado urdida desde Washington” e insistió en que las sanciones de EE.UU. buscan «aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética, imposibilitar la sostenibilidad de la nación, condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar”.

El actor económico más influyente

Gaesa, fundada en 1995 para financiar al ejército en la profunda crisis que siguió al derrumbe del campo socialista en Europa, es «el actor económico más influyente de Cuba», según un estudio del economista independiente cubano Pavel Vidal.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró después de que el 7 de mayo se sancionase a Gaesa y a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres, que la isla está «controlada por una empresa propiedad de generales».

Las cifras de Gaesa no son públicas. El diario estadounidense ‘The Miami Herald’ informó que disponía en 2024 de reservas líquidas de 14.500 millones de dólares, unas cifras que han sido objeto de debate, y un estudio de la revista británica ‘The Economist’ estimaba que, con el derrumbe del turismo y las remesas, el conglomerado apenas contaba actualmente con unos 1.000 millones de dólares.

Lo que parece emerger con cierta certeza es su situación privilegiada: sus balances no están integrados en el presupuesto nacional, parece que apenas paga impuestos y, además, su actividad no es auditada por la Contraloría General.

Actualmente Gaesa tiene un control estratégico del turismo, la principal entrada de divisas por años en la isla, con gran parte de los hoteles de la isla, agencias de viajes, servicios de transporte de viajeros, restaurantes y marinas. También dispone de intereses en el transporte aéreo y terrestre, la construcción, la organización de eventos, el sector financiero y la logística.

Además controla el monopolio de las telecomunicaciones Etecsa, y la Zona de Desarrollo Especial de Mariel (ZDEM), el principal puerto de contenedores de Cuba. También cuenta con redes de tiendas minoristas en divisas, gasolineras, inmobiliarias y una agencia empleadora. EFE

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