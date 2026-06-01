Cuba prevé una temporada de ciclones «menos activa de lo normal», pero pide no confiarse

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La Habana, 1 jun (EFE).- Las autoridades cubanas prevén una temporada de ciclones «menos activa de lo normal» de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, pero piden a la población no confiarse, informan medios oficiales.

El Instituto de Meteorología (Insmet) estima un 40 % de probabilidad de que Cuba sea directamente afectada por al menos un huracán en el ciclo vigente, que se prolonga hasta el 30 de noviembre. Para el caso de las tormentas tropicales, la posibilidad de un impacto directo aumenta a un 75 %.

En total esperan la formación de once ciclones tropicales, ocho de ellos con desarrollo en la cuenca del océano Atlántico tropical, dos en el mar Caribe y uno en el golfo de México. Para cinco de los ciclones anticipan que podrían alcanzar la categoría de huracán, y dos clasificarían como de gran intensidad (a partir de 3 sobre 5 en la escala Saffir-Simpson).

Sus conclusiones apuntan a una actividad ciclónica por debajo del promedio histórico, principalmente por el enfriamiento registrado en la temperatura superficial del mar en la franja tropical atlántica durante las últimas semanas.

Como factor «clave» de esta temporada señalan la presencia del fenómeno El Niño que, como indican los modelos meteorológicos, se desarrollará entre junio y julio y hasta finales de 2026. Si es moderado o fuerte esto suele reducir significativamente la actividad ciclónica en el Atlántico, según el histórico.

Pese al pronóstico, la Defensa Civil (DC) de la isla ha aprovechado el arranque de la temporada ciclónica en el Atlántico para alertar en las redes sociales a la población y pedir que no se confíen ante el riesgo que implica uno de esos eventos meteorológicos.

La DC Recalca que en ese período se forman ciclones tropicales, huracanes y tormentas que pueden impactar directamente al archipiélago cubano.

Defensa Civil, encargada de la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante desastres naturales, entre otras misiones, ha recordado que en los últimos años, intensas lluvias, tormentas locales severas y huracanes de gran intensidad han ocasionado importantes daños en viviendas, infraestructuras y servicios básicos en Cuba.

Por ello, considera que se refuerza «la necesidad de mantener actualizados los planes de reducción de riesgos y respuesta inmediata».

Entre los huracanes que han afectado Cuba en los últimos años destacan Melissa (2025), Óscar y Rafael (2024) e Ian (2022).

Cuba todavía no se ha recuperado de los estragos de Melissa, que golpeó las provincias orientales de Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba con categoría 3 a finales del pasado octubre, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

Como detalla el Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua. EFE

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